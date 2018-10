Lopetegui: "Esta victoria es un punto de inflexión"

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes en rueda de prensa que la victoria ante el Viktoria Pilsen (2-1), después de encadenar cinco partidos oficiales sin ganar, será un "punto de inflexión" para su equipo.

A cinco días de enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou, y con su figura cuestionada en las últimas jornadas, el técnico del conjunto blanco declaró que ganar al cuadro checo dará la tranquilidad necesaria al Real Madrid para seguir mejorando sus resultados.

"Lo importante era ganar hoy. Los chicos y su entrenador necesitaban un triunfo que tenía que haber llegado antes. Las dinámicas no se cambian de un día para otro. Hoy es un punto de inflexión para el equipo. Hemos merecido ganar sin hacer un partido brillantísimo en el que hemos tenido muchas ocasiones claras. Nos quedamos con lo positivo, tenemos que seguir creciendo y tenemos un partido precioso el domingo", dijo.

Cuestionado por la pitada del Bernabéu al concluir el partido, Lopetegui afirmó que el público es "soberano" y recordó que siempre le ha tratado "fenomenalmente bien".

"Querían un triunfo de una manera más holgada, como ha merecido el equipo. El público siempre tiene razón. Hemos conseguido tres puntos y hemos roto una dinámica complicada. Es cierto que nos cuesta ganar partidos y de manera contundente. Vamos poco a poco. Ya hemos conseguido ganar y el equipo irá creciendo", aseguró.

"Hemos ganado un partido después de varios sin conseguirlo. El objetivo era ganar un parido de Champions importantísimo en unas circunstancias que no eran sencillas. Hemos vuelto a no acertar en innumerables ocasiones. El marcador no ha peligrado", agregó.

Además, se mostró sorprendido cuando un periodista aseguró que le veía apagado y poco contento pese a conseguir una victoria con la que acababa con una mala racha de encuentros sin ganar.

"¿Has estudiado psicología? (al periodista). Sonrío poco, pero estoy contento. Estoy bien, de verdad. Estoy más contento que el día del Levante porque hemos conseguido ganar. Me habría gustado ganar de una manera contundente, pero el fútbol nos está retrasando los premios. Con más tranquilidad y en un entorno de más tranquilidad, llegarán los goles", comentó.

"Es cierto que cuando hay un momento de debilidad cuando no ganas, el equipo, cualquiera, es más susceptible ante cualquier situación. Por eso insisto por la importancia de ganar y generar muchas ocasiones. Estoy contento. Un poco cansado, pero contento", añadió.

También habló sobre Marcelo Vieira, que tuvo que retirarse al final del encuentro con problemas en su tobillo derecho: "Ha tenido un golpe muy fuerte y no ha sido un tema muscular. Yo espero que sí pueda estar el domingo".

Asimismo, alabó al uruguayo Fede Valverde, que debutó con el Real Madrid en partido oficial después de entrar en la convocatoria en el lugar de Dani Ceballos.

"Metimos a Valverde sin más. Estamos encantados con Dani, pero Fede está entrenando muy bien. Queremos que siga creciendo, tenemos mucha confianza de que va a ser un jugador importante para el Real Madrid", indicó.

Por último, reconoció que el Real Madrid aún puede jugar "mejor" y recordó que de los cinco partidos que no pudo ganar el conjunto blanco, sólo mereció perder contra el Sevilla. "En el resto, pasaron cosas. Ahora, este triunfo da seguridad", finalizó.