El Yeclano pesca en mar revuelto

El Yeclano se llevó los tres puntos del estadio Artés Carrasco tras ganar al Lorca Deportiva por 1-2. Por ocasiones, el cuadro de Sandroni debió ganar de una forma holgada, pero acabó pidiendo la hora. El Lorca Deportiva volvía al Artés Carrasco inmerso en una profunda crisis de resultados, con el entrenador de porteros como meta suplente y con un escaso ambiente en la grada.

El Yeclano no desaprovechó esa inestabilidad local para imponer su ritmo desde el inicio llegando con peligro a la portería de Sergio. Así, el primer gol visitante no se hizo esperar. Despeje defectuoso de Mansour que deja el cuero a Carlos Felipe y este, con la zurda y dentro del area, no desaprovecha la oportunidad. No se movió mas el marcador en el primer acto.

Los locales dieron un paso adelante en la segunda parte. En los primeros compases fueron los dominadores y a los seis minutos pudieron empatar a través de cabezazo de Mansour tras saque de falta lateral. A medida que pasaban los minutos, el Yeclano se fue encontrando mucho mejor. Victor Fenoll, ex del Lorca Deporitiva, y Tonete, eran sus hombres mas incisivos. De hecho,a él, le hicieron el penalti a los setenta y tres minutos. Lanzó fuerte Alex Vaquero y sentenció el choque.

En el tramo final, Jordán, único jugador lorquino de la plantilla, acortó distancias con un bonito tanto de vaselina.