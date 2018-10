El triple empate campea en lo más alto de la clasificación de Preferente

Pocas variaciones en la tabla tras la octava jornada de Liga en Preferente Autonómica, ya que Beniel, Racing Murcia y Cartagena-UCAM siguen empatados a puntos en lo más alto de la clasificación, y solo el Abarán, de los ocho primeros de la tabla, fue incapaz de ganar.

El actual líder, el CD Beniel, superó de forma escueta y a domicilio a un Montecasillas que prosigue en la zona baja (0-1), gracias al tanto de Iván en la primera mitad que dio la cuarta victoria en las últimas cinco jornadas a los de Nadal.

El Racing Murcia de Gustavo Cantabella también se impuso lejos de su feudo al Bala Azul (1-3), y lo hizo con remontada inclusive. Ismael adelantó a los mazarroneros en el primer tiempo, pero un doblete de Joaquín Parra y un tanto del pichichi de la categoría Monas certificaron el triunfo murciano. El Cartagena UCAM, por su parte, superó sin apuros (2-0) a un Balsicas que sigue en descenso gracias a los goles de Jorge y Sergio Martínez.

Por otro lado, el Abarán no pasó del empate a domicilio ante el Bullense (1-1), pese a que Nico Carrasco adelantó a los suyos a los ocho minutos de partido. Sin embargo, Carlos Navarro, a la hora de juego, puso la igualada para dar un empate que sitúa al Bullense en la zona templada de la tabla.

El Palmar, además, sumó su tercer triunfo consecutivo tras golear en casa al Juvenia (3-0) con tantos de Porti, Ortuño y Álvaro Quintana. Los de Manuel Gómez se afianzan en los puestos de play off ante un Juvenia que no termina de despegar. Por otro lado, el Plus Ultra también suma tres victorias consecutivas, en su caso tras imponerse al Cabezo de Torres (3-1). Rosa adelantó a los del Llano del Beal, Lajara empató, y Juanfran y Garnés firmaron el resultado definitivo.

El Esparragal volvió a reencontrarse con el triunfo superando al colista, el Independiente de Ceutí (0-3) gracias a un doblete de Espallardó, mientras que el Mar Menor se impuso por la mínima y a domicilio (2-3) al Archena en un igualado partido que se decidió gracias al gol de Triguero en el minuto 66. Alfaro, con un doblete, también ayudó a los costeros a sumar la victoria.

Por último, el Alhama y el Villa de Fortuna empataron (3-3) en un encuentro emocionante y repleto de alternativas en el marcador y que los locales, pese a llegar a ir 2-0, vieron como el Fortuna era capaz de darle la vuelta al marcador. Finalmente, Juanjo firmaba la igualada definitiva, un punto que deja a ambos equipos en mitad de la tabla.