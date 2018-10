Munitis y su expulsión: "No me he dirigido de mala manera al árbitro"

El entrenador del UCAM Murcia, Pedro Munitis, compareció en la sala de prensa del estadio Álvarez Claro para valorar el empate que su equipo consiguió en su visita a la UD Melilla. Tras los buenos minutos efectuados por su equipo en el primer tiempo, y la inferioridad mostrada tras el descanso, el técnico cántabro afirmó que «es una pena irnos al descanso con una renta tan corta», ya que «en la primera parte hemos entrado con un nivel altísimo» y «hemos generado muchísimas ocasiones de gol».

Munitis insistió, de todos modos, en que «el Melilla está arriba por algo», incidiendo en que «en la segunda parte ha mostrado su nivel con una presión muy alta», aunque, según su opinión, «fue más de ida y vuelta, y hemos sido capaces de llegar a la portería rival con oportunidad de hacer gol». En todo caso, para Munitis el partido fue «bonito y atractivo, entre dos estilos muy claros», aunque su equipo mereció llevarse la victoria en el cómputo general del choque: «Creo que la segunda parte ha sido más igualada que la primera, aunque se ha jugado más en nuestro campo que en el suyo. Mi opinión es que lo que hicimos en la primera parte debió servirnos para ganar».

En opinión del entrenador del UCAM, cree que tanto Melilla como su equipo «estamos arriba por algo, no creo en las casualidades y los numeros están ahí». De igual modo, reconoció que a sus jugadores les está «costando» cuajar un buen partido en líneas generales: «Nos está costando completar un partido bueno de principio a fin», aunque matizó que «ante un rival tan bueno tiene mucho valor lo que hicimos en la primera parte». Además, recordó que el primer gol del Melilla que significó el 1-1 «llegó en una acción puntual».

Por otra parte, explicó lo sucedido durante el descanso con el colegiado Orellana Cid, quien le expulsó por protestar: «Me expulsan por decirle al árbitro que es fuera de juego una jugada anterior. Es cierto que fui para él demasiado rápido. Tenemos que tener más calma los de fuera pero con las pulsaciones a tres mil. Luego admitió que era fuera de juego, pero no me he dirigido a él de mala manera», aclaró. En todo caso, Munitis no podrá sentarse en el banquillo del UCAM Murcia, como mínimo, en el próximo partido frente al Sevilla Atlético en La Condomina (domingo, 12.00 horas).