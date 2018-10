Carlos Alcaraz, subcampeón en el ITF Junior de Sanxenxo

El tenista murciano Carlos Alcaraz cayó ayer en la final del ITF Junior de Sanxenxo ante el británico Jacob Fearnley con un marcador de 6-2, 4-6 y 7-6 (13-11). La suerte no acompañó en el tie-break decisivo al jugador de El Palmar, pese a que dispuso de hasta cinco bolas de partido. El pupilo de Juan Carlos Ferrero, pese a no entrar bien en el partido, consiguió igualar el duelo tras apuntarse la segunda manga. Sin embargo, en el set final, no pudo imponer su juego y cayó derrotado en el torneo con el que el murciano cierra la temporada.

El murciano se clasificó para la final del torneo al derrotar al británico Harry Wendelken, quinto cabeza de serie del trofeo, por 6-3, 5-7 y 6-4. Alcaraz, por tanto, no pudo conseguir el segundo título de este circuito de la temporada después de triunfar el pasado mes de julio en el TC Bakkum Dutch Junior Open 2018. Esta final cerró la temporada para el campeón de Europa y de la Copa Davis Júnior, entre otros títulos.