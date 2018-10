Manolo Herrero y el Día de la Marmota

"La situación es peor para los futbolistas y los empleados cada día que pasa", reconoce

Desde el Real Murcia se reconocieron abiertamente los impagos a futbolistas y empleados desde principios de octubre, y por tercera semana consecutiva Manolo Herrero se ha tenido que enfrentar a la misma situación por culpa de la inoperancia institucional por la que atraviesa el club. El entrenador del conjunto grana vive cada viernes su particular Día de la Marmota y su encuentro ante los medios de comunicación se transforma en un bucle similar al sufrido por el actor Bill Murray en la película Atrapado en el Tiempo.

Manolo Herrero, tras el empate ante el Marbella, ha tenido que superar otra semana en la que ha intentado que su plantilla se centre en los aspectos deportivos ante la prolongación de los impagos en el club, sin embargo, la situación se acerca cada vez más al límite. «Todos tenemos que poner de nuestra parte, yo como entrenador y ellos como jugadores, pero no es fácil para ninguno. Tengo que exigirles y motivarles, porque soy el entrenador, pero es difícil porque la plantilla está trabajando bien. Aunque en algunos momentos percibo esa falta de concentración o atención para mantener todo lo que digo, porque durante la semana se habla de lo extradeportivo y nosotros nos tenemos que centrar en nuestro fútbol», explicó ayer el técnico del Real Murcia.

«Nadie se acostumbra a no cobrar, pero todos somos conscientes de que el club está haciendo lo posible por pagar. Aunque la situación cada vez se hace más difícil tanto para los jugadores como para los empleados, porque están pasando por dificultades económicas y ninguno somos millonarios. Lo necesitamos para vivir, y cada día que pasa la situación es peor», reconoció Manolo Herrero ayer en la rueda de prensa previa al choque de mañana (18.00 horas) frente al Talavera de la Reina.

El técnico jiennenese tampoco se fía de algunos de los plazos que desde el consejo de administración se han ido deslizando para abonar las nóminas, sin embargo, confía en que no se alargue demasiado en el tiempo. «Hay que verlo como que nos queda un día menos para cobrar, no nos queda otra. No estoy convencido en que se vaya a solucionar en una fecha en concreta, pero somos conscientes que desde el club se va a solucionar y todo parece ser que va a ser a partir de la ampliación de capital», dijo Herrero y añadió que «tengo entendido que puede ser antes que finalice la ampliación, pero no conozco mucho el tema.

Eso es lo único que os puedo decir». Además, los impagos también se trasladan a las condiciones del terreno de juego, ya que la empresa encargada de su mantemiento tampoco ha recibido sus honorarios. «Cada día está peor porque todavía no se le ha hecho la resiembra, y en el último partido en casa ya estaba en malas condiciones para desarrollar nuestro juego. Me preocupa que llueva mucho y que lo estropeemos todavía más», consideró Manolo Herrero ayer.

Sobre el encuentro ante el Talavera, uno de los equipos más en forma del grupo IV de Segunda B pese a ser un recién ascendido, el entrenador andaluz se mostró confiado en las virtudes de su equipo. «Es verdad que nos cuesta hacer goles, pero la semana pasada, sin ser nuestro mejor partido, tuvimos ocasiones. Ellos son un equipo muy solidario defensivamente y será difícil porque están en buena dinámica. Pero estoy tranquilo porque si estamos centrados en lo que hay que estar tenemos potencial para ganar al Talavera y a cualquier equipo de la categoría», concluyó Manolo Herrero.