"Para ganar hay que hacer un esfuerzo estratosférico"

El Jimbee Cartagena lo tiene todo preparado para enfrentarse mañana a todo un Movistar Inter, que viene de vencer la semana pasada a ElPozo en la pista del equipo murciano y de empatar el pasado martes frente al Jaén. El choque se va a celebrar a las 13.15 en el Palacio de los Deportes, donde se espera buena afluencia de público en jornada que es catalagoda como día del club, donde los socios tienen que pasar por taquilla.

Para el entorno del club rojibalnco, «jugar contra el Inter es todo un acontecimiento. Cuando estás en pretemporada te fijas en el calendario para ver cuándo te toca medirte contra el Inter», dice el entrenador, Juan Carlos Guillamón.

«Hemos visto los vídeos de los dos últimos encuentros que ellos jugaron contra Jaén y ElPozo, y te das cuenta que tienes que estar a un nivel altísimo durante los 40 minutos. No tienen que existir despistes ni relajación en ningún momento. A su vez, tenemos que marcar un ritmo defensivo muy fuerte. Una vez definidos estos conceptos, hay que intentar jugar para tener suerte de cara a la portería contraria. Va a ser un partido muy complicado, pero el jugar en casa con nuestra afición nos va a dar un plus de valentía y ambición», añadió.

El Jimbee tendrá enfrente a un rival con un porcentaje de definición bastante elevado. «Para restar esta condición, nuestras líneas tienen que estar muy juntas en defensa. Evitar los unos contra unos y conseguir estar con la máxima intensidad durante los cuarenta minutos», puntualizó el técnico.

El campeonato entra en una fase que para el Jimbee será como un termómetro para conocer su auténtivo nivel: «Nos enfrentamos a Inter y en las próximas dos jornadas, a Aspil y Barcelona, que son rivales muy potentes», declaró el preparador, quien destacó que la clave para vencer mañana está en mantener un buen bloque porque «todos tenemos que tener una buena mañana. En el momento que llegue algún despiste o regalemos un minuto al contrario, es cuando nos pueden ganar. Por ello, vamos a minimizar las pérdidas en la elaboración que es de lo que hemos venido pecando hasta ahora».

No es un dato orientativo que Inter no esté aún en los primeros puestos de la clasificación porque «al enfrentarse a Jaén y ElPozo contaron con cuatro ausencias y terminaron empatando contra los jienenses y venciendo a los murcianos. En las primeras jornadas no están teniendo suerte para tener a todos sus efectivos. De todas formas, Inter tiene un buen número de jugadores que marcan la diferencia y empezar mal en las primeras jornadas es un lujo que se pueden permitir. Al final, ellos van a estar arriba y pelearán por el título. Por contra, nosotros tenemos un plantel muy corto, que se le suma la baja de Ique. Tendremos que hacer un esfuerzo estratosférico para ganar. Y encima, si no ganamos los enfrentamientos, pues se nos va complicando el campeonato».

El técnico de Los Garres empieza a ver una buena evolución en el juego de su plantilla. «En dos o tres jornadas estaremos a un nivel óptimo. Jugadores como Fernández tiene un buen estado de forma porque marca goles, da mucho juego y roba balones. Esto tenemos que aprovecharlo. Los buenos momentos van a llegar para todos los integrantes, pero el equipo va adquiriendo su nivel poco a poco».

Como viene siendo habitual, uno de los futbolistas que destacan por naturaleza es el cancerbero Raúl Jerez, quien anuncia que el Jimbee tiene la vista puesta en «llegar entre los ocho primeros a final de liga, a pesar de tener una pretemporada un tanto atípica». La valoración del guardameta sobre el Inter siempre «es positiva. Ellos llegaron la semana pasada a Murcia con bajas y terminaron ganando. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro equipo y disfrutar también de las sensaciones de este partido», declaró Raúl.

El de Alcantarilla no descarta en un futuro ir a la selección: «Trabajo para mi equipo. Tengo que dar el cien por cien en mi puesto para que el Jimbee esté lo más alto posible. Si alguna vez me llama la selección pues iré encantado, pero mientras tanto mi pensamiento está en mi club», conluyó.