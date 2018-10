ElPozo busca devolver el golpe ante un Aspil Navarra crecido

ElPozo se mide esta tarde (18.00 horas) al Ribera Navarra en lo que será el tercer partido consecutivo que la escuadra murciana dispute en el Palacio. Los de Diego Giustozzi buscarán desquitarse ante su afición del sabor agridulce que dejó la derrota el pasado sábado ante el Inter Movistar, que empató esta semana en su partido aplazado ante el Jaén (2-2) gracias a un tanto de Humberto a cuatro segundos del final del choque, y donde el conjunto de la capital del Segura dio muestras de su buen juego, pero claudicó inmerecidamente ante el campeón de las últimas cinco ligas. El equipo, que está demostrando ser un cuadro muy distinto al de la pasada campaña, tratará de retomar la senda del triunfo a fin de mantenerse en la parte alta de la tabla, donde es segundo pero empatado a puntos con un Palma que es tercero y con un Barça que es primero y al que se medirá en la siguiente jornada en el Palau (sábado 27) a las 21.00 horas.

Giustozzi, que tiene a toda la plantilla a su disposición en un curso donde las lesiones están respetando a los jugadores a diferencia de otros años, dará la convocatoria hoy antes de un encuentro que el año pasado se llevaron los locales por 3-1 y en el que las estadísticas son muy favorables a ElPozo, que no conoce la derrota ante el cuadro de Pato y el murciano David García y al que ha vencido en seis de las siete veces en que se han medido en el Palacio. Además, en el global de los enfrentamientos en liga regular entre ambas escuadras el balance es todavía superior pues, de los quince partidos disputados, la entidad de Tomás Fuertes solo ha conocido la derrota en una ocasión.

Sin embargo, a pesar de que los números jueguen a su favor, los de Giustozzi tendran enfrente a un equipo que superaría a ElPozo en la clasificación de vencerlo esta tarde y que es cuarto en la tabla con diez puntos y tras sumar tres victorias, un empate y un derrota.

El técnico local espera que la derrota de la semana pasada «no suponga ningún golpe colateral para afrontar este otro partido, en el que se pondrán en juego tres puntos fundamentales, pues nos lo jugaremos tras jugar contra el Inter y antes de enfrentarnos al Barça y será ante un rival que es cuarto y debemos afrontar el partido de la manera adecuada, pues lo contrario sería cometer un gravísimo error», declaró.

Como viene siendo habitual en su discurso, el preparador prefirió lanzar un mensaje constructivo: «Debemos quedarnos con lo bueno y aprender para corregir lo malo. Si hubo un baño de realidad éste debe ser positivo, pues fuimos superiores al rival y lo normal en ese caso es ganar, aunque no lo hicimos esta vez entre otras cosas porque nos tiraron siete veces a portería y nos marcaron cinco goles», para añadir seguidamente que «hay derrotas y derrotas, y jugando así estaremos más cerca de ganar que de perder. Respiro y percibo ilusión en el equipo y eso te llena de responsabilidades».

Sin embargo, lanzó un mensaje de alerta a su plantel: «Si no tenemos un buen día vamos a perder. La Liga está recuperando el nivel que tenía años atrás y eso te lleva al límite en todos los partidos, pues aquí ganas por mérito tuyo no por demérito del rival», manifestó, para puntualizar que el objetivo primordial «es salir primeros de la liga regular, pero no lo vamos a hacer en octubre, sino en abril, aunque en este encuentro son tres puntos muy importantes los que habrá en juego», concluyó.