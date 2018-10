La lesión de Kilian Grant deja al UCAM con lo justo en ataque para visitar al líder

Todo lo bueno que le sucede al UCAM sobre el césped a nivel de resultados contrasta completamente con los problemas físicos que sus jugadores están sufriendo, prácticamente, cada semana. La realidad es que no ha habido línea del campo que no se haya visto afectada por las lesiones, e incluso, son muy pocos los jugadores que aún no han estado perjudicados por una problemática tan complicada.

Aunque ya desde la pretemporada ha habido algún jugador del ataque con algún tipo de dolencia, el pasado domingo era Kilian Grant el que caía lesionado por culpa de una rotura de fibras. Tras las consecuentes pruebas, los médicos han determinado una rotura de fibras en el aductor del jugador, y que le mantendrá, aproximadamente, entre tres y cuatro semanas fuera de la dinámica del equipo. Un periodo que le hará perderse como mínimo cuatro partidos: dos a domicilio, contra Melilla y Atlético Sanluqueño, y otros dos duelos, frente a Sevilla Atlético y Villanovense, en La Condomina.

El extremo de Figueres, que fichaba por el UCAM Murcia el pasado 8 de agosto, llegó al club universitario con mucho trabajo físico por acumular. Tras un mes en el que le costó alcanzar el ritmo competitivo de sus compañeros, Kilian Grant se vio obligado a ocupar el lateral derecho ante las bajas en defensa, una difícil papeleta que salvó pese a tratarse de un jugador con clara vocación ofensiva y que siempre ha jugado como extremo.

Por tanto, cuando el jugador empezaba a despuntar, esta lesión muscular le frenará durante el próximo mes. Sin embargo, perder a un activo llamado a ser muy importante en la zona ofensiva del equipo murciano no es si no otro dolor de cabeza para el técnico, Pedro Munitis.

Y es que perder piezas clave del ataque, después de que se diera la misma problemática con la defensa, empieza a ser habitual en el UCAM. Luis Fernández, cuyo parte de lesión no ha sido publicado por el club de forma oficial, arrastra problemas en el pubis durante el último mes. Su última participación fue ante el Recreativo de Huelva, el 23 de septiembre, y este domingo tampoco está prevista su reaparición para visitar al Melilla. Por otro lado, el delantero Titi sigue ultimando su recuperación tras sufrir una rotura de fibras. Esta semana ha continuado trabajando en solitario, incluso en el día de descanso de la plantilla, aunque su participación también está prácticamente descartada.

A ambos jugadores se une la grave lesión que sufrió hace un mes y medio Rodri Hernando, delantero del filial que venía entrando y participando en las primeras convocatorias del UCAM. Tras romperse el quinto metatarsiano del pie, el jugador se encuentra a mitad del camino hacia su total recuperación.

Además, otro jugador como Julen Colinas, quien ya acumula varias semanas al mismo ritmo que sus compañeros, vio como un esguince de tobillo le obligaba a frenar su preparación en pretemporada, alargando su estreno en Liga hasta el choque de hace veinte días frente al FC Jumilla. Su falta de ritmo aún es visible, aunque el pasado domingo, frente al Atlético Malagueño, disputó los noventa minutos. Colinas es otro de los jugadores llamados a despuntar en un ataque que, ahora mismo, solo cuenta con Isi Ros, Collantes, Manu Onwu y el propio Julen como principales referencias.

No obstante, Munitis posee otra bala en la recámara de la que aún no ha tirado en exceso y que le ha dado un gran rendimiento en momentos puntuales. El delantero Ismael, que ha participado en varios partidos pero con escasos minutos, ya se encargó de mandar un mensaje en forma de gol al técnico cántabro marcando el tanto de la victoria en el Cartagonova. Con buen disparo, potente y guerrillero, el murciano ha demostrado que está capacitado para tomar la alternativa en el ataque del UCAM y hacer olvidar los problemas de lesiones de sus compañeros.