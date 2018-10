El césped no 'piensa' ayudar mucho

Los impagos a la empresa encargada del mantenimiento han generado el deterioro de la hierba

Los impagos nunca traen buenas noticias y el 7 de octubre, en el encuentro ante el San Fernando, los espectadores comprobaron que el estado del césped de Nueva Condomina es preocupante, ya que no se trata solo de zonas donde aparece arena al galopar los jugadores o alguna 'calva' suelta, sino que prácticamente la totalidad del terreno de juego presenta un mal aspecto que se traduce en una hierba que solo con el color desprende mala salud. Es sencillo saber lo que le ocurre al césped, ya que la empresa encargada del mantenimiento se ha visto obligada a realizar unos «servicios mínimos» ante los pagos que tiene pendientes la entidad y que se han traducido en un deterioro de la hierba que puede ser más grave de lo que aparenta si no se lleva a cabo de manera urgente su correspondiente resiembra que todos los clubes suelen hacer por estas fechas para tratar de conseguir un césped óptimo en cuatro o cinco semanas.

Y es que la hierba de Nueva Condomina está tan delicada que, a pesar de recibir el domingo en casa al Talavera de la Reina, la plantilla no va a trabajar ni un solo día en el estadio donde dentro de tres días se va a medir a su próximo rival liguero, tal y como se puede comprobar en el plan de trabajo que tiene el club en su página web oficial. La plantilla que dirige Manolo Herrero no se va a mover de las instalaciones de Cobatillas para preparar el partido, en teoría, porque los actuales dirigentes han optado por evitar cualquier medida que pueda empeorar todavía más el aspecto del césped, lo que en realidad es un fastidio para un cuerpo técnico que no puede ensayar en el mismo escenario que se va a celebrar el partido, por ejemplo, las jugadas de estrategia que tan mal se le están dando a los granas, quienes todavía no han sido capaces de aprovechar esta faceta tan recurrida en Segunda B para haber mejorado sus registros goleadores.

Y las instalaciones de Cobatillas no es que estén tampoco para tirar cohetes, ya que si el color de la hierba no presenta tan mal aspecto como el del estadio, el hecho del trabajo diario de los profesionales también ha provocado un desgaste del mencionado césped que va a ser mayor que temporadas anteriores, cuando por estas fechas se estaba llevando a cabo una resiembra imprescindible teniendo en cuenta que el gran problema que 'maltrata' año tras año el césped del coliseo grana son las altas temperaturas. Por este motivo, según los expertos, ahora es el momento de meterle mano al césped persiguiendo la idea de que, cuando empiecen a bajar las temperaturas, la hierba va a mejorar. De todas formas hasta el último aficionado sabe de sobra que el estado al que ha llegado el terreno de juego de Nueva Condomina llega provocado por los impagos a las primeras de cambio a la empresa que se encarga del mantenimiento del césped. «Son muy buenos, los mejores en lo suyo, pero hay que pagarles y no es barato», fue la frase que salió de la boca del director deportivo, Toni Hernández, cuando los dirigentes granas todavía hablaban y ofrecían explicaciones del día a día de la entidad.

Ahora, con una crisis tan importante que tiene a la plantilla dos meses sin cobrar recién empezada la temporada y hasta seis meses pendientes de pago a los empleados, todo el murcianismo se ha puesto a recelar del presidente, un Víctor Gálvez que sigue sin dar explicaciones del motivo por el que han aparecido las deudas tan pronto en la centenaria entidad, justo después de ingresar casi un millón de euros mediante la campaña de abonados.

Aunque el estado del césped es una cuestión clave en lo que se refiere al partido de fútbol del próximo domingo, el ruido y el lío extradeportivo en el que está metido el Real Murcia va a terminar dando la cara. Cada día que pasa sin dar explicaciones se entiende que Víctor Gálvez está diseñando un plan de salida de Nueva Condomina que no lo deje en mal lugar ante la opinión pública, pero que perfila en el horizonte la figura del mexicano Mauricio García de la Vega, el propietario del 84% de las acciones del club después de que así lo hayan ratificado tanto el Tribunal de Arbitraje Deportivo como el Consejo Superior de Deportes.