La plantilla no busca culpables

Miguel Ángel Cordero se ha convertido en uno de los veteranos del FC Cartagena. Cumple su segunda temporada en la entidad albinegra y es una de las voces de más peso en esta plantilla. A sus 31 años, el centrocampista es uno de los fijos de Munúa, como también lo fuera antes con Alberto Monteagudo.

El futbolista ha querido dejar de lado las posibles responsabilidades del entrenador en todo lo que está ocurriendo. «No creo que haya que señalar a nadie. Lo más fácil es mirar al entrenador, pero lo está haciendo lo mejor posible y nosotros nos intentamos adaptar a lo que él quiere. Pero cada uno quiere hacerlo lo mejor posible y no creo que haya que mirar a nadie. La plantilla y el entrenador estamos unidos».

El jugador nacido en Lebrija, indicaba que tras la derrota en Melilla, ve al equipo con mucha tranquilidad. «Hubo tiempo para reflexionar ante un buen equipo como el Melilla, toca corregir errores, pero no nos podemos poner nerviosos. Queda mucha temporada por delante para hacerlo mejor de lo que se ha hecho hasta el momento».

Considera el sevillano que lo bueno es que si se compara éste arranque con el de la temporada pasada en poco varían los números. «No estamos dando lo mejor de cada uno, por lo que tenemos mucho margen de mejora. Es por eso que deberíamos seguir trabajando y cada uno dar el máximo, que es lo que nos va a llevar a lograr el objetivo que todos tenemos marcado».



Melilla, el único pero

Explicaba el jugador, en declaraciones recogidas por Onda Regional, que es difícil explicar los motivos por los que el Cartagena no termina de mostrar cierta regularidad tras las primeras ocho jornadas. «Cada uno no está a su mejor nivel. Se están trabajando las cosas bien y se busca un juego específico, pero los resultados no están acompañando. En el último partido es donde he visto más flojo al equipo, pero no en el resto. No podemos dejar de seguir en esta línea y cada uno debe mirarse a sí mismo y apretar para poder cambiar esto».

El jugador espera que pronto todo revierta. «El equipo y el entrenador lo estamos intentando y esperamos que sea este próximo encuentro cuando demos lo máximo y consigamos el triunfo en Sevilla».

En los últimos encuentros el centrocampista viene siendo utilizado más para labores ofensivas, como mediocampista organizador, algo que hasta el momento no había desempeñado en el Cartagena. El año pasado actuó acompañando a Chavero en labores de recuperación y robo de balón. Pero el jugador dice que no cree que esto tenga tanta importancia ahora. «No me gusta escuchar si estoy de una manera o de otra. No creo que deba haber uno más creativo y otro defensivo, Puedo hacer las dos funciones. No soy tan creativo como la gente quiere, pero soy un medio centro completo que puede hacer las dos cosas. No me llego a sentir como un '8' como la gente desea. Cuando cojo la pelota pienso en crear lo más posible y me gusta hacer las dos cosas, aunque me agrada tener a un compañero de mis mismas características».



Vuelta a sus orígenes

Por otro lado Cordero tiene pasado sevillista, ya que estuvo al menos cuatro temporadas en el filial hispalense y además se llegó a formar en la cantera del club. Este fin de semana tendrá la oportunidad de volver a sus orígenes y además encontrarse con familia y amigos en su tierra. «Vuelvo donde empezó todo. Todo lo que sé lo aprendí allí. Son recuerdos muy muy bonitos los que me traen allí, aunque está claro que los tres puntos se tienen que venir para Cartagena».