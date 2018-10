Andresito tilda la derrota ante Inter de "constructiva" y ve a ElPozo "reforzado"

Andrés Alcántara 'Andresito', jugador de ElPozo Murcia Fútbol Sala, calificó ayer el tropiezo por 3-5 sufrido ante el Movistar Inter, campeón de las cinco últimas Ligas, como «una derrota constructiva» y que los granas salieron «reforzados» de ese encuentro, tras el cual pretenden «seguir ilusionando a los aficionados».

El ala cordobés, de 27 años y que cumple su tercera temporada en Murcia, habló en rueda de prensa en el Palacio de los Deportes, donde ElPozo cayó el sábado en el clásico. «Perdimos, pero fue una derrota que es menos derrota, ya que nos fuimos con sensaciones positivas y en realidad es una derrota constructiva. De 10 partidos que juguemos así nos ganarán en uno ya que tuvimos posesión, ocasiones, varios tiros al palo. Sacaremos mucho en positivo y salimos reforzados el equipo y la afición y para el futuro eso que ocurrió será bueno», comentó el andaluz.

«Estamos en el camino idóneo y hay que seguir así. Al principio no se confiaba tanto en ElPozo, pero sabemos que trabajando al 100% podemos conseguir grandes cosas», añadió.

Andresito aludió igualmente a un arbitraje que no dejó nada contentos a los murcianos. «Todo el mundo vio lo que pasó, Bebe debía estar expulsado, se produjo un claro penalti a Álex que no se pitó, el Inter permaneció durante muchos minutos con cinco faltas sin que llegáramos a lanzar ni un doble penalti ... Contra eso no se puede luchar y debemos quedarnos con la intención de ir a ganar cada partido y olvidarnos de los árbitros porque lo contrario no nos conviene», afirmó.

El jugador grana, quien admitió que hubo «algunos errores en los goles encajados», se centra en el siguiente compromiso, que será el sábado a las seis de la tarde frente al Aspil Vidal Ribera Navarra otra vez en el Palacio. «Jugamos de nuevo en casa, queremos seguir ilusionando a los aficionados y esperamos que respondan acudiendo al Palacio», manifestó.

Andresito llegó a ElPozo en 2016 procedente precisamente del conjunto navarro, en el que estuvo durante seis años. «Me formé como jugador y como persona en ese club y siempre es especial encontrarte con amigos y con Pato, que es uno de los mejores entrenadores de fútbol sala», dijo recordando su pasado.