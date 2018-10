La pena de Héber

La pasada campaña en el Racing no fue capaz de estrenar su casillero anotador

Cada vez que Héber Pena entra en contacto con el balón, el runrún se instala en la grada de Nueva Condomina. El gallego, en este inicio liguero, acumula críticas y elogios a la par. Su desborde y su facilidad para el regate le convierten en una de las referencias atacantes de Manolo Herrero y en una pesadilla para las defensas rivales. Sin embargo, como se ha ido repitiendo en las ocho jornadas disputadas desde el inicio liguero, cuando el ferrolano pisa el área y mira a puerta, los 'uy' ganan a los festejos. Su lentitud a la hora de definir y sus indecisiones cuando hay que rematar desesperan una y otra vez a la grada. Todo su gran trabajo para quitarse de en medio rivales acaba a la hora de la verdad, cuando se queda solo ante el portero. Lo de buscar a un compañero tampoco está en su ADN.

Los problemas con el gol en el Real Murcia no son solo cosa de Héber Pena. Como lamenta cada postpartido Manolo Herrero, los continuos fallos en ataque han condenado a los murcianistas en varios encuentros. Sin embargo, la crisis del ferrolano no es flor de un día. El extremo fichado este verano procedente del Racing de Santander acumula ya cincuenta partidos sin marcar un gol. Para disfrutar de su última celebración hay que remontarse al 14 de mayo de 2017. Aquel día, en el que se disputaba la última jornada de la liga regular de Segunda B, Héber Pena abría la victoria del Racing en el campo del Izarra. Fue en el minuto cinco del partido cuando el gallego batió a Aitor Navarro con un zurdazo desde fuera del área que se coló por toda la escuadra. Con ese tanto, el ahora jugador grana cerraba el curso con cinco dianas, y a partir de ahí ya no ha vuelto a hacer gol. Ni en los seis partidos que ese curso jugaron los cántabros del play off -llegaron a la última ronda, siendo eliminados por el Barcelona B-, ni en los 38 choques de la campaña 2017-2018, donde volvió a vestir la elástica de los santanderinos. Aunque participó en 36 partidos, acumulando 2.387 minutos, el revólver de Pena no funcionó ni un solo instante cuando de marcar se trataba. Tampoco pasó del aprobado en lo que a asistencias se refiere. Sumó cuatro en todo el campeonato, un número bajo comparado con la temporada anterior -sirvió diez balones de gol a sus compañeros- e insuficiente teniendo en cuenta que era uno de los fijos en las alineaciones del Racing, primero entrenado por Ángel Viadero y a partir de febrero por Carlos Pouso.

Tras el fiasco de los verdiblancos, que no se clasificaron ni para el play off de ascenso a Segunda B, el Racing y Héber Pena decidieron separar sus caminos. El extremo era anunciado como nuevo jugador del Real Murcia el 28 de julio. En su presentación, el ferrolano se destacaba por «su desborde y por las asistencias», pero de momento la afición murcianista apenas ha podido disfrutar de sus virtudes, ya que los pocos detalles que ha dejado se oscurecen con sus fallos e imprecisiones en el remate.

Ni la apuesta claramente ofensiva de Manolo Herrero ha permitido de momento a Pena acabar con su sequía goleadora. Su única aportación ha sido una asistencia, la que dio a Dani Aquino en el partido frente al Recreativo de Huelva. Los dos jugadores, que se conocen a la perfección al coincidir en el vestuario del Racing, se aliaron para poner el 2-0 en el marcador de Nueva Condomina. Un centro medido del gallego era cabeceado por el murciano, encarrilando un choque que posteriormente se complicó hasta el punto de que acabó con empate a dos en el marcador. La segunda acción clave del extremo izquierdo ocurrió en el campo del CD Ejido 2012. Cuando controlaba el esférico dentro del área, un defensa rival le empujaba y el colegiado señalaba penalti. La pena máxima la lanzó Dani Aquino, poniendo el 0-1 en el electrónico y abriendo una victoria que en esta ocasión sí que se confirmaría.