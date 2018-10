Belmonte apuesta a todo o nada

El mandatario cree que si no da resultado el fútbol propuesto por Munúa "habrá que jugar a otra cosa"

Después de casi tocar el cielo con los dedos en la fatídica jornada de Majadahonda en junio de la pasada temporada, al Cartagena no le queda otra cosa mejor por hacer en ésta que subir. Paco Belmonte lo tiene claro y así se lo ha transmitido a todos aquellos que le rodean, empezando por el entrenador Gustavo Munúa.

El presidente afirma con rotundidad que solo hay un objetivo: ser primeros y ascender, y advierte: «Quien no lo entienda así es que no sabe dónde está. El que se ponga nervioso se puede ir. Si no es así, estaremos engañanado a la afición».

Belmonte, en una extensa entrevista en Onda Regional, repasó el presente del club después del tropiezo sufrido hace unos pocos días en su estadio ante el Melilla, líder del Grupo IV. El dirigente cartagenerista admite que en ningún momento se han rebajado las pretensiones de la entidad, a pesar de que en la jornada octava el equipo camine en la décima posición y el primero esté a una distancia considerable, nada más y nada menos que ocho puntos. «Aunque estemos octavos, seguiremos luchando en cada momento por alcanzar el primer puesto», insistía Belmonte.

Dice el mandatario que tienen asimilada la presión «nosotros y también el entrenador y los jugadores. He encontrado en Gustavo Munúa cosas diferentes a otros entrenadores y tiene un discurso que va más allá del manido partido a partido».

Aunque considera que llevan unos puntos menos de los que deben merecerse, añade que «no somos aún lo que queremos ser. Pero no tenemos prisa, hay calma». Además, Belmonte, quien mantuvo una reunión de cerca de dos horas el pasado lunes con el entrenador y su segundo, apunta algo más respecto del juego del equipo y deja entrever que quizá el equipo necesite un proceso de adaptación propio de la competición. «A lo mejor estamos jugando a una cosa que no nos da resultado y tenemos que jugar a otra o adaptarnos a esa idea inicial. Todo eso lleva su tiempo».

Después de dar su opinión, dice que es labor del entrenador este cometido. «Hay que ver el trabajo, analizar los errores y ellos -los técnicos- son los que deben corregir. Nosotros damos nuestra opinión en la parcela técnica».

Tres derrotas en cuatro partidos jugados en casa es un problema serio. «Claro que me preocupa», dice Belmonte, «vamos a ver qué tal reacciona la plantilla en el próximo encuentro ante el Sevilla Atlético», subraya, por otro lado.

Al ser preguntado por la confección de la plantilla, dice que es mejor que otras temporadas, a pesar de que no se puede considerar que sea perfecta. «Quizá, gente que no ha participado ahora pueda ser protagonista más adelante. Hay algunos jugadores que han ocupado posiciones que no estábamos acostumbrados y no han estado al 100%», indica el presidente, a la vez que añade que tiene claro que las entradas o salidas de determinados jugadores del once inicial no son un capricho del entrenador, como son los casos de Moisés u Óscar Ramírez. «Los jugadores que han salido del equipo es por méritos propios. Luego está si el entrenador quiere rotar o no, pero por ejemplo Moisés sabe que ha estado mal en algún partido y de ahí el cambio. Si Orfila no ha estado bien en el último partido pues Óscar Ramírez tendrá su oportunidad».

No obstante, considera que hay un gran equilibrio entre los componentes del grupo y prevé que habrá pocos cambios en diciembre. «Mi sensación es que no va a ser un mercado movido, pero a veces también depende de que uno u otro jugador, que tiene menos minutos, quiera más protagonismo en otro club».

Dos asuntos más trató Belmonte en la entrevista. El presidente desveló que el presupuesto del club para esta temporada es de 1,7 millones de euros y que la plantilla cobra su mensualidad el último lunes de cada mes. «Así está decidido desde el club. Puede que por cualquier cosa, haya retraso en un cobro en alguna ocasión. Se advierte a los jugadores de que van a cobrar más tarde», dice Belmonte, quien sostiene que «hasta el 30 de junio de 2019 tenemos quer percibir 1.1 millones de euros», procedentes de patrocinadores, subvenciones y otro tipo de ingresos.

Eso sí, los jugadores solo tienen estipulado en sus contratos que tendrán prima en el caso de que obtengan el primer puesto en la clasificación general y que asciendan a Segunda. El año pasado había premios económicos también por partidos ganados.

Por último se trató del asunto de la ciudad deportiva, un tema que lastra a un equipo con déficit de campos de fútbol. «Hay mucho interés por parte de la alcaldesa Ana Belén Castejón y está muy por la labor, pero hay un compendio de cosas que parece que no han ayudado. Me consta de que en breve podremos tener noticias», aseguraba Belmonte, quien indicó que tanto el campo de fútbol del Mundial 82, como los terrenos de juego del campo de tierra de San Antón son las alternativas. El presidente cree que es hora de que los políticos actúen. «Desde que llegamos al club no le hemos pedido nada a las autoridades», añadió.