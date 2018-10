El UCAM quiere completar esta noche su semana perfecta para confirmar la mejoría

Todo comenzó hace siete días. El UCAM Murcia CB venció al campeón de la liga francesa en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, aunque lo que más gustó en el Palacio fue la forma en la que lo consiguió. Después de un arranque de temporada titubeante, fruto de los cambios y la llegada de nuevos jugadores a la plantilla universitaria, el equipo que dirige Javier Juárez volvió a exhibir sus virtudes y sus señas de identidad ante el Le Mans. La superioridad tanto en la defensa como en el rebote de la pasada semana se confirmaron el domingo en la victoria ante el San Pablo Burgos, junto a un ataque que comienza a carburar a ráfagas. Por esta razón, el UCAM tratará esta noche de completar, a las 20.30 horas ( Popular TV), su primera semana perfecta con tres triunfos consecutivos -tanto en Champions como en ACB- para seguir acumulando buenas sensaciones que le lleven a ser más constante en su juego.

Enfrente estará un Basket Venstpils que se presentará en el Palacio como el actual campeón de Letonia, aunque también como uno de los rivales -a priori- más asequibles del Grupo A del torneo europeo. El conjunto letón, que conquistó su décimo trofeo de su país la pasada temporada al imponerse al VEF Riga, llega como colista a Murcia al caer la pasada jornada frente al Anwil Wloclawek por unos veinte puntos de diferencia (78-99) tras un primer cuarto en el que prácticamente los visitantes encarrilaron su triunfo. No obstante, el Venstpils cuenta con experiencia europea después de poner fin en la campaña 2014-2015 a su ausencia en la Eurocup, y el alero Marius Gulbis es el único jugador que se mantiene de esa plantilla en el bloque actual.

El UCAM, por su parte, buscará esta noche una nueva victoria que le mantenga en las primeras posiciones del grupo, y al mismo tiempo intentará seguir encajando las piezas para avanzar con menos lastre tanto en la Liga Endesa como en Europa. Jugadores como Booker, Rudez o Durán volverán a tener la oportunidad de reclamar más protagonismo aunque Javier Juárez, entrenador universitario, deberá realizar dos descartes de nuevo y uno de ellos podría ser otra vez Sadiel Rojas.

El capitán del equipo murciano no pudo participar en el choque ante el Le Mans por unas molestias en su codo y saltó de nuevo a la pista en el partido del domingo ante el San Pablo Burgos después de no haber podido entrenar durante la semana con normalidad. Por eso, el técnico aragonés podría darle más descanso al alero con vistas al importante compromiso de este fin de semana ante el Baskonia en la Liga Endesa. Además, la implicación y el gran trabajo desplegado por el juego exterior la pasada semana ante el campeón de Francia podrían volver a paliar la dificultad de no poder contar con un alero 'natural' para el choque.