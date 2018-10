El UCAM consigue su segunda victoria en la Champions

El UCAM Murcia CB ha superado al Ventspils Basket en el Palacio para firmar su segunda victoria en la fase regular de la Champions League. El conjunto universitario se llevó un partido muy igualado hasta la fase final del tercer cuarto, donde su superioridad física se impuso sobre la pista ante un rival que se mantuvo con vida gracias a su acierto desde el perímetro. Los escoltas Álex Urtasun (15) y Brad Oleson (10) aparecieron en los momentos más importantes de un duelo que el UCAM consiguió rematar en el último cuarto.



PRIMER CUARTO



El plan inicial del UCAM, que pasaba por atacar desde la zona al Ventspils, se atascó al principio cuando el conjunto letón consiguió un parcial de salida de 2-9 gracias a cinco puntos consecutivos de Gulbis. No obstante, el conjunto universitario no perdió los nervios y poco a poco fue imponiendo su poderío en las dos canastas. Con la entrada de Cate y Rudez por Marcos Delía y Ovie Soko, los universitarios consiguieron recortar la ventaja (8-10) hasta que dos faltas del pívot rumano obligaron a Juárez a dar de nuevo entrada al argentino. Pero fue con Delía de nuevo en pista cuando el equipo murciano comenzó a dominar a su rival. El argentino impuso su poderío en las dos zonas siendo un muro en defensa y volviendo loco a sus rivales en el poste bajo para que Urtasun empatase el choque (12-12). Los universitarios tomaron ventaja en el marcador con la inspiración del navarro, pero un triple de Johnson cerró un apretado primer cuarto después de que el UCAM contase con hasta cinco puntos de ventaja (20-17).



SEGUNDO CUARTO



Cuando parecía que los universitarios comenzaban a despejar su camino aparecieron de nuevo los problemas. Los de Javier Juárez se comenzaron a atascar de nuevo en tareas ofensivas y, además, la suerte tampoco les sonrió en algunas jugadas bajo el aro, donde casi siempre salió cruz. Un parcial de 4-10 obligó el regreso de Cate a pista, aunque poco después lo cortó el técnico universitario desde el banquillo al pedir tiempo muerto tras un triple de Lomazs (26-32). La superioridad en el rebote de los locales no se tradujo en el marcador por el acierto desde la línea exterior del conjunto letón en la primera mitad y fue Oleson el que cortó la mala racha (29-32). Todavía así, apareció Beane para crear más peligro por parte del Ventspils y después de una gran acción defensiva del escolta norteamericano para asistir a Soko (37-36), los visitantes cerraron la primera mitad con otra canasta de Johnson sobre la bocina que colocó las tablas al descanso (38-38).



TERCER CUARTO



Oleson abrió la segunda mitad con dos espectaculares triples en el que logró sacar el tiro adicional en el segundo para adelantar a los universitarios, a pesar de un ´2+1´ de Arledge (45-43). El Ventspils logró empatar de nuevo el marcador, sin embargo, comenzaba a quedarse sin recursos para poder plantarle cara al UCAM. Arledge se tuvo que marchar al banquillo con cuatro faltas a los cuatro minutos del tercer cuarto y entró un Freimanis con más problemas para defender a los pívots universitarios y que también cometió su cuarta infracción a los pocos segundos. Aún así, el Ventspils reaccionó con un tiempo muerto de Stelmahers y fue Urtasun, junto a Oleson, quien se echó al equipo a las espaldas (52-50). A las puertas de encarar el último cuarto, el partido se convirtió en un intercambio de golpes que mantuvieron con vida a los visitantes hasta que Cate sacó provecho de su superioridad física y Delía cerró el cuarto con una asistencia de Booker (66-58).



ÚLTIMO CUARTO

El último cuarto sirvió para que jugadores como Booker o Rudez finalizasen con buenas sensaciones el encuentro y encarrilaron la segunda victoria del conjunto murciano en la fase regular de la Champions después de un parcial de 6-0 que obligó al Ventspils a pedir tiempo muerto. La intensidad defensiva del UCAM no bajó pese a la diferencia, muestra de ello fue los murcianos se colocaron en bonus a cuatro minutos del rival mientras que su rival no podía subir el ritmo ante la amenaza de perder efectivos (80-68). Booker y Doyle siguieron sumando puntos para el casillero local y el conjunto letón perdió a Arledge, por faltas, para el último minuto y medio del choque en el UCAM remató su triunfo (91-82).