Munúa: "La ansiedad nos jugó una mala pasada"

Los nervios, la ansiedad, la presión del Cartagonova, fueron determinantes para que el conjunto albinegro no supiera manejar el partido en la segunda mitad. Al menos, así lo ve el técnico cartagenerista, Gustavo Munúa, que ve como su equipo rompe una racha de tres victorias consecutivas. «Nos hizo mucho daño el gol. Después del gol nos perdimos. Fuimos a buscar el partido de cualquier manera, nos faltó tranquilidad, estuvimos muy ansiosos. Ellos hacían superioridades numéricas. La ansiedad nos jugó una mala pasada y tomamos malas decisiones», resume el preparador albinegro.

Para Munúa, el primer tiempo fue muy igualado, con mucha intensidad por parte de los dos equipos. « Nosotros tuvimos alguna ocasión de transiciones rápidas que pudimos haber concretado. No tuvimos buena toma de decisión en metros finales.», dijo.

«En el segundo tiempo, cuando nos hacen el primer gol en un error en nuestra salida y el segundo gol en un envío en largo, se rompe el partido. Ellos tienen mucha velocidad arriba y por momentos dominaron bastante bien el partido. Se nos hizo cuesta arriba, sobre todo después de la expulsión», manifestó el uruguayo, que apunta que el partido tuvo pocas ocasiones por parte de ambos conjuntos, porque el Melilla tampoco creó demasiadas situaciones de peligro.

El entrenador del Cartagena apunta que los tres partidos que han perdido en casa han sido contra equipos que están por delante en la clasificación (Granada B, UCAM Murcia y Melilla).

En el capítulo de la autocrítica, Munúa asume que es la primera vez que un rival les domina tan claramente, sobre todo en la segunda mitad. «Hoy no teníamos tanto la manija del partido. El Melilla dominó muy bien el partido por momentos, hay que reconocerlo. En las otras dos derrotas no tuvimos esa sensación», dijo. Sin embargo, señala que el portero tiene que intervenir muy poco, aunque el equipo reciba bastantes goles: 8 en los 4 partidos de casa. «Obviamente, uno insiste en que siempre es importante mantener la portería a cero, pero cuando un equipo quiere ir arriba a presionar, en alguna contra o algún despiste, te pueden coger», comentó el uruguayo.

Munúa, en una decisión bastante controvertida, dejó fuera de la convocatoria a Óscar Ramírez, Moisés y Julio Gracia. Sin embargo, opina que estas decisiones solo se cuestionan cuando el equipo no gana y se mostró muy tajante: «Cuando se pierde, es muy fácil. No estoy para analizar este tipo de situaciones. Miro los rendimientos, miro cómo juega el equipo, lo demás es para los que no están en el día a día con nosotros», zanjó.