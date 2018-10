Medio centenar de aficionados en Marbella

No fallan los seguidores murcianistas a su equipo. Ayer, de nuevo, cogieron el coche para acompañar al Real Murcia en Marbella. Medio centenar de seguidores acudieron a las gradas del estadio andaluz para dar ánimos a los suyos, aunque al final no pudieron volver a casa con los tres puntos en el bolsillo. No pudieron celebrar un gol y sufrieron de lo lindo cuando vieron pedir el cambio a Jesús Alfaro. El próximo partido de los murcianistas será el domingo que viene en Nueva Condomina a partir de las seis de la tarde. El rival será el Talavera, que ayer ganaba al Badajoz (4-0).