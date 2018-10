Herrero: "Hay que ser prudentes, pero la lesión de Alfaro puede ser grave"

"La primera valoración no es nada positiva", dice el técnico grana sobre "un jugador que es muy importante para nosotros"

Cuando el colegiado señaló el final del partido en Marbella, pocos en el vestuario del Real Murcia pensaban en el resultado y en el juego. La mente de la plantilla y cuerpo técnico estaba en la lesión de rodilla que había sufrido Jesús Alfaro en la primera parte y que le había obligado a abandonar el terreno de juego sin poder ni apoyar la pierna. Aunque habrá que esperar los resultados médicos, las sensaciones no son nada positivas. Así lo explicaba Manolo Herrero en rueda de prensa. «La primera valoración no es nada positiva», indicaba el técnico grana, que, aunque pedía «prudencia», no podía evitar sentirse muy contrariado: «El jugador está muy preocupado por lo que siente en el ligamento de la rodilla», decía, añadiendo que «es un jugador muy importante para nosotros y sería una lástima no poder contar con él en los siguientes partidos».

Sobre el partido, Herrero lamentó sobre todo la falta de gol que acompaña a su equipo desde el inicio liguero. «Nos cuesta mucho trabajo hacer goles. Sucedió la pasada semana y también en este partido. Si que no hemos tenido tantas ocasiones, pero sí las suficientes para hacer gol», comentaba el preparador murcianista, quien espera que esto «empiece a cambiar la semana que viene».

«Generamos situaciones de gol, pero nos falta acierto. Esto va por dinámicas y llegará un momento en que marcaremos con más facilidad. Habrá partidos que tengamos una sola y nos sea suficiente para ganar», continuaba en la sala de prensa del campo del Marbella.

Herrero también habló de las sensaciones que le había dejado su equipo. «La primera parte ha sido regular, pero en el segundo periodo hemos estado mejor. Hemos jugado más en campo contrario y hemos sido nosotros. Merecimos ganar», explicaba, para añadir que «las lesiones y algunas decisiones del colegiado en la primera parte nos han sacado del partido».

Lamentando una y otra vez las ocasiones desperdiciadas que impidieron que llegase la victoria, Manolo Herrero también comentaba que «empatar fuera de casa siempre es positivo, además el Marbella es un equipo muy fuerte en su campo».



«Sabor agridulce»

El muleño Josema tuvo ayer su primera gran oportunidad liguera. El jugador jugó más de sesenta minutos al sustituir al lesionado Alfaro. Al final del partido el extremo se mostraba contento por su participación, pero triste por el empate. «El sabor es agridulce», indicaba el atacante, que también decía que «poco a poco voy entrando en la dinámica del equipo». Sobre la ocasión que falló dijo que «ha sido un uno contra uno, se la intento picar, pero el portero reacciona bien y me la para».