El FC Jumilla quiere dar una alegría a su afición en su exilio en Ceutí

El Fútbol Club Jumilla recibe esta tarde, a partir de las 16,30 horas (Footter.com), en el campo de fútbol Miguel Induraín de Ceutí, al Almería B en partido correspondiente a la octava jornada de liga de la Segunda División B Grupo IV.

El valenciano Carlos Alberto Carbonell Hernández será el árbitro del encuentro. Se espera una buena entrada de público ya que serán varios centenares de aficionados vinícolas los que se desplazen a Ceutí para acompañar el Fútbol Club Jumilla. La junta directiva ha fletado dos autobuses gratuitos para abonados y aficionados. El equipo de Leonel Ponte actúa como local en Ceutí, ya que se está resembrando el césped del campo Uva Monastrell.

Los cuatro puntos sumados en las dos últimas salidas ante UCAM Murcia y Recreativo de Huelva, han animado a la afición jumillana de cara a este partido.

Leonel Pontes, entrenador vinícola, no se fía del rival y ha dicho sobre el Almería B que es «un equipo joven con mucha calidad y muy peligroso en el área rival».

Para este encuentro, el técnico portugués no podrá contar con los lesionados Sylvain y Edu Luna. Pontes podría jugar con dos delanteros dando entrada en el once inicial al ovetense Carlos Álvarez. Por su parte, el Almería afronta este encuentro con las bajas de dos de sus jugadores titulares, Igor Engonga y Lin, convocados por sus respectivas selecciones de fútbol.

El once inicial del Fútbol Club Jumilla podría estar formado por Simón Ballester, Mario, Miguel Marín, Koyo, Leak, Alfonso Brito, Peque, Manolo, Carlos Álvarez, Ming Yang y Óscar Rico.

El único precedente entre ambos equipos se remonta a la temporada 2015-2016 con empate a cero goles en Jumilla, y victoria del Almería B (3-1) en tierras andaluzas.

Los vinícolas son decimocuartos con nueve puntos después de dos victorias, tres empates y dos derrotas, mientras que el Almería es decimoquinto con siete puntos -dos victorias, un empate y cuatro derrotas-.