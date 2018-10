El Murcia cierra septiembre con la nómina de agosto todavía pendiente

El Real Murcia tenía que pagar la nómina del mes de agosto a sus jugadores antes del día 10 de septiembre. Así lo había prometido Víctor Gálvez. Pero la fecha indicada llegó y el club no realizó las transferencias correspondientes. «Está todo renegociado con los capitanes», explicaba Toni Hernández en rueda de prensa el 20 de septiembre, quien además insistía en que «ya se está pagando» y desvelaba que no se había incumplido nada porque los plazos eran otros -según algunas fuentes, el 30 de septiembre-. Sin embargo, la entrada de octubre en el calendario no ha servido para que la plantilla grana perciba lo que le corresponde del mes de agosto. O por lo menos la mayoría de futbolistas, porque desde la entidad sí han abonado la mencionada mensualidad a media docena de jugadores. El resto sigue a la espera de que el consejo de administración se ponga al día y no siga retrasando un pago al que ya se le acumularía también la nómina de septiembre, y eso que la temporada solo acaba de empezar y que en esta época del año en las arcas de los clubes siempre suele haber liquidez gracias a la entrada de dinero procedente de abonos y publicidad.

Ayer mismo, Víctor Gálvez, presidente del Real Murcia, reconocía los impagos a la plantilla en unas declaraciones a La 7. El oriolano explicaba que había futbolistas que sí habían cobrado y otros que todavía no lo habían hecho, aunque dejaba claro que van a recibir sus nóminas próximamente. «Hay muchos problemas que solventar», se excusaba el máximo responsable del consejo de administración, que ya ha visto como algunos de los integrantes de la plantilla han expresado su malestar por los retrasos en el pago de la primera nómina (agosto). Según explicó Toni Hernández en rueda de prensa, julio no cuenta ya que el acuerdo es pagar el curso en diez mensualidades.

No es la primera vez que Gálvez paga solo a una parte de los jugadores. El pasado curso ya lo hizo en una ocasión con el Imperial. Después de prometer a los futbolistas que abonaría una nómina, finalmente solo cumplió con un peequeño grupo, olvidándose del resto.

Más grave es la situación de los empleados de oficinas. Desde hoy ya tienen una nómina más pendiente. Algunos casos ya son extremos, y es que varios de los trabajadores acumulan hasta cinco mensualidades sin cobrar.