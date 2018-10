Cate agarra al UCAM a la Champions

Los universitarios contarán el jueves con 9 puntos de ventaja para el duelo de vuelta en el Palacio.

El UCAM Murcia CB ya está un poco más cerca de afrontar su segunda temporada consecutiva en la Basketball Champions League. El conjunto universitario venció anoche al Spirou Charleroi belga (62-71), y contará el jueves en el Palacio (20.30 horas) con 9 puntos de ventaja para afrontar la vuelta de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la competición europea. Emanuel Cate y Milton Doyle salieron al rescate de un equipo que en el tercer cuarto pudo pagar muy caro su falta de ideas en ataque y el repertorio de movimientos del pívot rumano, debutante en un torneo internacional, terminó por apagar el que hubiera sido el primer fuego del curso.

Y es que los jugadores que dirige Javier Juárez, entrenador universitario, corrigieron parte de los errores que cometieron en Andorra el pasado viernes en la apertura de la Liga Endesa al ganarle notablemente la lucha por el rebote (28 capturas locales por 44 visitantes) al cuadro belga. Sin embargo, la falta de concentración mostrada en el tercer cuarto y la ausencia de recursos para paliar el cortocircuito ofensivo, estuvieron a punto de que el UCAM se quedase sin colchón para el choque de vuelta. Cate inició la eliminatoria en el banquillo y todos sus compañeros acabaron buscándole en los minutos finales para cerrar un partido trabado y lento. El pívot acabó el encuentro con 23 puntos y 5 rebotes para un 26 de valoración en el que brilló su inmaculado porcentaje en los tiros libres al no errar un solo lanzamiento.

No obstante, el que también encontró soluciones a los problemas del UCAM anoche en Bélgica fue un Milton Doyle que supo leer lo que requería cada 'crisis' que tuvieron que solventar los de Juárez. El norteamericano, con 15 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, confirmó las buenas sensaciones que dejó en Andorra y volvió a dotar al juego universitario de aspectos que no se recogen en las estadísticas en un partido en el que Brad Oleson y Damjan Rudez se quedaron fuera de la primera convocatoria europea.

El UCAM Murcia arrancó en Bélgica la primera manga de su cara o cruz con intensidad en defensa gracias al trabajo de Marcos Delía y Ovie Soko en la zona interior. El conjunto universitario firmó un parcial de salida de 0-6 gracias a los puntos de Milton Doyle y una canasta del interior británico para poner la primera distancia del encuentro. Las primeras pinceladas de la desconexión en ataque se vieron en los primeros compases, sin embargo, la correcta defensa universitaria permitía a los de Javier Juárez poder salir a la contra hasta que Brian Lynch, el técnico del cuadro belga, pidió tiempo muerto (2-8). El equipo murciano se seguía sintiendo cómodo, pese al lento ritmo de juego, y después de que Katic recortase la distancia en tan solo dos puntos, Doyle respondió desde el triple para el UCAM (6-11). Con las rotaciones, el nivel defensivo de los de Juárez no bajó aunque en la otra canasta tan solo eran Doyle y Soko los que conseguían anotar. Las faltas se volvieron en contra del UCAM pronto con los ataques estáticos de su rival, pero logró solventar el arranque en el marcador (16-17).

El pívot Emanuel Cate entró pronto a escena tras las dos infracciones cometidas por Tumba y abrió el marcador en el segundo cuarto tras una buena asistencia de Booker y su visita a los tiros libres (16-21). También se estrenó en la Champions con los universitarios Lazar Mutic, jugador del equipo EBA, después de no tener su oportunidad con Ibon Navarro el pasado curso, a pesar de completar la mayoría de las convocatorias. El UCAM firmó otro parcial de 0-6 aprovechando las debilidades del Charleroi en defensa además de cerrar el rebote (18-25 y un gancho del interior rumano parecía poner las cosas más cómodas para los de Juárez. Sin embargo, dos triples consecutivos de Libert devolvieron el parcial al conjunto belga y el entrenador aragonés tuvo que pedir tiempo muerto (24-27). Tras la pausa, el UCAM volvió a lucir una mejor cara aunque no fue capaz de aprovechar sus puntos fuertes cuando intentaba acelerar el ritmo del partido. El encuentro se volvió a trabar y fue entonces cuando apareció un Milton Doyle que parecía tener la solución correcta a cada problema con cinco puntos consecutivos para cerrar la primera parte (29-35).

El descanso no sentó nada bien a los universitarios, a pesar de que Delía anotase los primeros puntos. Las complicaciones aparecieron demasiado pronto y la sensación era que era el propio UCAM el que se creaba los problemas. Al igual que pasó el viernes en Andorra en la Liga Endesa, se atascó en ataque y encajó un parcial de 8-2 que comenzó a dar alas al cuadro belga (39-40). La mejor noticia fue que el Charleroi no era capaz de hacer daño en el marcador ante la 'caraja' ofensiva de los de Javier Juárez, sin ideas prácticamente en todo el tercer cuarto. El técnico intentó la reacción con las rotaciones, pero tan solo Cate y Doyle eran capaces de evitar que el daño fuese mayor, hasta que Katic adelantó al equipo belga (46-42). El UCAM trató de reaccionar a tiempo y un mate del pívot permitió cerrar el tercer cuarto por delante (46-47).

Para entonces Cate ya se había convertido en el faro del equipo murciano y firmó otro parcial de salida de 0-5 con el que se abrió el último periodo. No obstante, un triple de Hervelle volvió a meter en el partido al Charleroi. El UCAM para entonces mostraba una mejoría en ataque, pero otra vez no fue capaz de mantener un rtimo de anotación constante, lo que le llevó a no encontrar la tranquilidad hasta que volvió a apretar los dientes en defensa para buscar en cada posesión a un Emanuel Cate que no se cansó de dejar destellos sobre la pista hasta que sonó la bocina (62-71).