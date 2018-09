El reto de reírse dos veces seguidas

Víctor Curto se perfila como la principal novedad del conjunto grana

El Real Murcia parte condicionado todos los partidos, ya que la fuerte inversión económica para confeccionar la plantilla convierte a los granas en favoritos domingo tras domingo. El conjunto que dirige Manolo Herrero está dejando buenas sensaciones en lo que se refiere al juego y el estilo, pero que la victoria ante el Ibiza llegara en el minuto 89 y con un penalti más que riguroso debe ser suficiente para que el equipo sea capaz de dar un paso al frente esta tarde para no acabar sufriendo como en casi todos los partidos. Pero el rival de esta tarde, el CD El Ejido, no será a priori nada fácil de manejar, ya que los almerienses han ganado los dos encuentros que han disputado en este arranque liguero en el estadio de Santo Domingo, concretamente contra el Sevilla Atlético y el Villanovense.

Por este motivo, el reto de los murcianistas es casi doble, porque además de intentar ser los primeros en tirar abajo las murallas de Santo Domingo, los 'guerreros' que comanda Manolo Herrero todavía no han sido capaces de firmar dos victorias de manera consecutiva, lo que en cualquier caso no ha tenido casi ninguna consecuencia por el hecho de que los granas son junto al Melilla los únicos que no conocen la derrota ni ante su gente ni como visitantes. Por eso el Murcia visita esta tarde un equipo que hace justo lo que más le cuesta a los granas, ganar actuando como locales. Los resultados de los almerienses fuera de casa no han sido los esperados, pero aprovechan los que se celebran en su estadio para subir la temperatura y hacer todo lo posible porque nadie se lleve nada de valor de su estadio.

Respecto al posible equipo que disponga Manolo Herrero prácticamente solo hay una duda, ya que el jefe del banquillo grana viene siendo fiel a un estilo y solo ha cambiado jugadores por lesiones o por sanciones. Por lo que dijo el jienense en su comparecencia del viernes, parece que Víctor Curto, el autor del tanto de la victoria ante el Ibiza, volverá a la titularidad por primera vez desde la grave lesión que sufrió la última temporada y que llevó al catalán a pasar por el quirófano.

El resto del equipo, casi con toda seguridad, será el que viene jugando habitualmente cada jornada. El Murcia sigue teniendo las bajas del delantero Chumbi, quien podría regresar a una convocatoria en «dos o tres semanas», según su entrenador, y el lateral derecho Migue Leal, un lateral derecho que llegó lesionado y al que todavía le queda tiempo para poder convertirse en una alternativa para el equipo.

Alberto González, el entrenador malagueño del CD El Ejido y un técnico que tiene publicados hasta libros sobre fútbol, calificó al Murcia de la siguiente manera: «Tienen grandes jugadores, marcan diferencias y habrá que estar pendiente a todo», explicó, para seguir incidiendo en la idea de que «en cualquier momento te pueden decidir el partido porque te pueden desequilibrar el partido, y por tanto tendremos que hacer un gran encuentro». «Tengo en mi mente como quiero que juegue mi equipo, y habrá que llevarlo a la práctica. Espero un encuentro abierto, y a partir de ahí habrá que acertar. Nos sentimos ahora muy fuertes, como demostramos en Badajoz igualando un partido muy cuesta arriba. Queremos seguir por ese camino», confesó el andaluz.

El conjunto almeriense tiene las dudas hasta última hora de Alfonso, Javilillo y Velasco, aunque el cuerpo técnico ya asume que el ex del Cartagena, Álvaro González, que viene arrastrando unos problemas, no podrá jugar esta tarde contra un Real Murcia que persigue encadenar dos triunfos por vez primera este curso para comenzar a establecerse de manera fija por la parte alta de la clasificación general.