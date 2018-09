Luis León Sánchez reaparece con un triunfo en el Tour de Almaty

El ciclista muleño Luis León Sánchez Gil, del equipo Astana, logró la victoria en la segunda etapa del Tour de Almaty, prueba de dos etapas en Kazaistán donde el mruciano también fue cuarto en la jornada inagurual.



Un potente ataque en el tramo final ha permitido al murciano entrar en la línea de meta por delante de Delio Fernández y Ángel Madrazo. Por su parte, Davide Villella conservó la primera plaza en la clasificación general.



Luis León Sánchez ha reaparecido en esta carrera después de la caída que sufrió en el Tour de Francia. Tras 85 días apartado de las carreteras, el murciano sumó su tercera victoria de la temporada, en la que ganó la Vuelta a Murcia y una etapa del Tour de los Alpes.





