"Seríamos mediocres si nos conformáramos con solo haber ganado cuatro partidos"

Colinas y Galas, listos para reaparecer ante el Jumilla

El UCAM Murcia Club de Fútbol se va recomponiendo poco a poco. Pese a los contratiempos por las lesiones, el equipo ha encadenado una racha de cuatro victorias consecutivas después de ese traspié sufrido en la primera jornada ante la Balompédica Linense. Desde entonces solo ha sonreído el plantel de Pedro Munitis, donde dos jugadores llamados a ser titulares estarán ya a disposición del técnico este domingo para recibir en La Condomina al Jumilla (19.00 horas).

Julen Colinas, quien sufrió un esguince de tobillo en pretemporada y que aún no había podido debutar en liga, ha completado toda la semana de entrenamientos, al igual que el defensa Christian Galas, quien ha estado apartado de las alineaciones desde que cayó lesionado en la primera jornada frente a la Balompédica Linense. Aunque «seguimos teniendo gente dudosa en estos momentos que hasta el día del partido no vamos a saber si pueden jugar», el preparador cuenta ya con más alternativas, pero se mantiene la incógnita con jugadores como el guardameta Germán Parreño, ausente el pasado domingo ante el Recreativo de Huelva por una rotura fibrilar, así como el lateral derecho Adán Gurdiel, también por una microrotura que sufrió en el encuentro en el Cartagonova.

Munitis, en una rueda de prensa que el club aprovechó para presenta la renovación del acuerdo de patrocinio con la empresa Amounal Rent a Car, compañía dedicada al alquiler de vehículos sin conductor que dirige el exatleta Mounir Chaiboub, lanzó vario mensajes a sus jugadores para que no caigan en el conformismo: «Yo no me acuerdo de lo que ha pasado hace una hora y espero que los jugadores tampoco. Nos tenemos que centrar en lo más inmediato y lo primero es el partido del Jumilla, competir como lo venimos haciendo independientemente del equipo que tengamos delante. Si nos olvidamos, empezaremos a confundirnos y nos alejaremos de ganar», señaló el preparador, quien seguidamente fue aún más contundente al afirmar que «no quiero frenar (la euforia) del entorno porque esto es un espectáculo y estamos aquí para hacer disfrutar todo lo que se pueda a nuestra gente, tanto a los aficionados como los dirigentes del club. Si estamos en un momento de disfrutarlo, que lo disfruten a muerte, porque no sabemos cuándo nos van a venir mal dadas. Pero nosotros seríamos mediocres si nos conformáramos con solamente haber ganado cuatro partidos con todo lo que queda por delante. Nosotros estamos centrados en lo nuestro y sabemos lo que tenemos que hacer», expresó el preparador.

El cántabro mantuvo el discurso de perfil bajo de toda la temporada, eludiendo meterle presión a su equipo, pero elevando el nivel de autoexigencia: «Nuestra autoexigencia es desde el minuto 1. Somos los mismos perdiendo el primer partido que habiendo ganado los dos últimos encuentros en Cartagena y Huelva. Nosotros tenemos que estar ahí centrados, estoy encantado de que la gente esté contenta con la propuesta del equipo, pero no podemos salirnos de lo que estamos haciendo. Como empecemos a pensar más allá, nos alejaremos de lo que estamos consiguiendo», afirmó.

Además, Munitis advirtió del peligro del Jumilla pese a que el equipo no ha ganado un partido desde la primera jornada y ha perdido los dos últimos: «El partido que perdieron contra el Don Benito fue prácticamente finalizando, un resultado engañoso, y el otro día no pudieron contra un gran equipo como es el Cartagena, que con contadas ocasiones es capaz de hacer gol con facilidad porque tiene un potencial de la leche. Por ello no nos tenemos que dejar llevar por los dos últimos resultados negativos», para añadir que «tienen automatismos que te hacen creer que pueden sentirse más cómodos en un campo bueno, ya que el estado de los campos donde les ha tocado jugar no ha sido bueno. Debemos tener un gran respeto a este partido y lo hemos preparado más que los anteriores porque sabemos que es peligroso», destacó.