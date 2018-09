El UCAM de la resiliencia

Hasta mañana no conocerá su rival en la Champions League

Resiliencia: capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. O la única forma de explicar que el UCAM Murcia CB inicie esta tarde (19.15 horas, Movistar +) su vigesimoprimera temporada en la liga ACB con una ambición que se retroalimenta cada día, y que deja a un lado los complejos cuando el balón empieza a botar sobre la pista. Los 'golpes' recibidos la temporada pasada al quedarse a las puertas de la Copa y del play off por el título son meros rasguños para un equipo que hace no mucho tiempo peleaba cada año por mantener la categoría y, cuando no lo conseguía, se levantaba lo más rápido posible para regresar de nuevo a la máxima competición.

Ahora, después de superar incluso veranos de futuro incierto, ha encadenado por primera vez ocho temporadas consecutivas en la Liga Endesa. Y lo hace con un gen de lucha y garra que se ha propagado por el Palacio en los últimos años. Si la temprana lesión de José Ángel Antelo trastocó los planes de la pasada campaña, en la que se consiguió la medalla de bronce en la Basketball Champions League, el destino ha vuelto a poner a prueba a un grupo de jugadores que cada vez se siente más identificado con la manera de intentar conseguir los objetivos marcados y es capaz de transmitirlo a los recién llegados. La grave lesión de rodilla que sufrió Dejan Todorovic hace unas semanas ha provocado, otra vez, el fichaje exprés de Álex Urtasun y la plantilla, que este año dirigirá Javier Juárez, ha convertido este infortunio en otro argumento más en su lista para intentar colarse de nuevo entre los 'grandes'.

Otra prueba más que afrontar durante ocho meses y que convierte la lucha del UCAM en un medio más que en un fin. Charlon Kloof, Ovie Soko, Brad Oleson, Alberto Martín, Álex Urtasun, Kevin Tumba y Marcos Delía son los jugadores que continúan respecto a la pasada campaña liderados por un Sadiel Rojas que, en su quinto año en Murcia, se ha ganado oficialmente el ascenso de guerrero a capitán tras la baja por lesión de Antelo y convertirse el pasado año en el jugador extranjero que más veces ha vestido la camiseta del club. A todos ellos se le añade la ilusión de un debutante en la ACB como Edu Durán, la experiencia NBA de Damjan Rudez, el baloncesto callejero de Askia Booker, la sangre fría de Milton Doyle o la prometedora proyección de un Emanuel Cate dispuesto a ganar protagonismo en la pintura en su regreso a la Liga Endesa. Todos ellos bajo los trazos de una pizarra que solo entiende jugar a través «de la intensidad y la personalidad», como afirmó Javier Juárez a principios de verano.

El nuevo entrenador del UCAM Murcia CB debutará esta tarde en la Liga Endesa y cumplirá su sueño desde que hace 13 años empezase en los banquillos. «No entiendo el deporte sin carácter ni intensidad. Cuando era niño y veía un partido de tenis mi ídolo era McEnroe, si veía un partido de baloncesto era Drazen Petrovic o si veía uno de fútbol era Juanito...», dijo en una entrevista a LA OPINIÓN. Deportistas que encajarían con el ADN de su equipo.

Además, si los obstáculos que saltar no fueran ya de por sí altos, el UCAM deberá afrontar este lunes la ida de la eliminatoria previa de la Champions League -tras caer en el último partido del pasado curso en la ACB- para obtener un billete hacia la fase de grupos, a pesar de conseguir en la pasada edición la medalla de bronce. Hasta mañana no conocerá a su rival -el Bakken Bears danés o el Spirou Charleroi belga- y esperará en Barcelona para saber que puerta de embarque tomar y los vídeos que estudiar para vencer a su contrincante.

No obstante, antes deberá sortear las trampas que Ibon Navarro intentará colocar a una plantilla que conoce de sobra. El azar quiso que el entrenador vitoriano se reencontrase con su exequipo en la primera jornada de liga y los universitarios buscarán poner la primera piedra de la temporada en Andorra ante un rival que se presupone directo en la lucha por una plaza en la Copa del Rey y los play offs por el título. El equipo andorrano cuenta con la baja de un David Walker que sufrió un esguince de tobillo hace unos días, pero se ha reforzado a conciencia para poder aspirar a lo más alto. La veteranía de Rafa Luz se une a un perímetro con un exEuroliga como Dylan Ennis y una pintura reforzada con la llegada de Whittington. Además, todas las miradas en el Govern Andorra también estarán puestas en el joven Reggie Upshaw Jr. que aportará aire fresco en el puesto de ala-pívot.

El Morabanc, en las últimas campañas, se ha acostumbrado a tocar la zona noble de la tabla, por lo que será un buen escenario para que el UCAM Murcia comience a proyectar su futuro tras realizar una de las pretemporadas más exigentes de su historia. El conjunto murciano ha vuelto a tener que dibujar un plan 'B' por culpa de las lesiones y por segunda vez consecutiva se deberá adaptar al medio para poder sobrevivir. Lo que sí promete de nuevo es dejarse la piel cada segundo que corra en el cronómetro en los próximos nueve meses.