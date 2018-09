Munúa huye del 'resultadismo'

Antes de enfrentarse al Almería B, alerta de que los rivales llegan al Cartagonova con un plus de motivación

Lo decía cuando las cosas iban mal dadas, y ahora que el equipo ha cosechado la primera victoria del curso liguero, Munúa insiste en que su proyecto no está enfocado a ganar de cualquier manera, sino en ir construyendo un equipo solvente y con unas señas de identidad propias a lo largo de los meses. El uruguayo, a tres días de medirse al Almería B en la sexta jornada, hizo hincapié en que «lo más importante es la idea y que los jugadores crean en ella». El ex guardameta es un técnico que quiere erigirse en el líder de un vestuario y que apuesta por un estilo de juego muy depurado, en el que confía para alcanzar el éxito, en este caso, el ascenso a la división de plata. Por tanto, considera que los tropiezos de este inicio del curso no deben significar un cambio de filosofía. «Queremos ganar todos los partidos posibles, pero no podemos cerrar los ojos y confundirnos por un resultado, porque eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nos podrían entrar las dudas sobre a qué jugamos», manifestó.

A partir de esa base, Munúa lo que pretende es que su equipo mejore con el paso de las semanas. De hecho, la palabra que más repite es 'crecer': «Queremos seguir creciendo como equipo, seguir creciendo en nuestra identidad para afrontar cada encuentro. Creer en el modelo de juego que estamos aplicando. A partir de ahí, que haya un crecimiento para intentar ganar la mayoría de partidos posible», reiteró el preparador uruguayo.

El equipo ha trabajado «con un poco más de tranquilidad» a lo largo de la semana, después de obtener el primer triunfo del curso en Jumilla. «La victoria es importante, la veníamos buscando en liga porque no se nos estaba dando por algunos detalles que nos estaban penalizando. El otro día se hizo un partido bueno en un campo difícil, en un campo muy irregular. De lo que se había planteado, se concretó», comentó Munúa.

Este domingo afrontan otro reto: ganar por primera vez esta temporada en su propio estadio. El preparador cartagenerista atribuye el flojo rendimiento de su equipo en casa a cierta motivación añadida para los rivales cuando visitan el Cartagonova, dado que el club albinegro fue el campeón del grupo IV en la 2017-18 y estuvo muy cerca de ascender. «Los equipos, sobre todo cuando vienen acá, saben que el Cartagena tiene un buen estadio, buena afición, buen césped... Obviamente eso influye y motiva a los equipos. Es una buena plaza venir a mostrarse contra nuestro equipo», comenta. Por ello, Munúa entiende que su equipo tiene que ser capaz de superar ese tipo de adversidades y hacer sentir incómodos a sus rivales.

Ante su estilo de juego, el técnico albinegro sabe que los equipos intentan aprovechar los contragolpes para hacer daño al Cartagena, y esa puede ser una de las armas que utilice el Almería B este domingo. «Si el partido se da como pensamos, vamos a tener la iniciativa del juego. Recuperar y salir rápido puede ser un arma para ellos. Estamos haciendo hincapié en ese tipo de situaciones», dijo el uruguayo.