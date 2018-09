José Luis Mendoza, presidente del UCAM Murcia Club Baloncesto, aprovechó ayer el acto oficial de presentación de la temporada, a solo unas horas de que mañana viernes el equipo dispute el primer partido oficial, para lanzar un mensaje retador a las instituciones públicas, al margen de poner en valor la inversión realizada por la Universidad Católica San Antonio que dirige en una entidad deportiva con treinta y ocho años de antigüedad. Aunque en otras ocasiones ya había deslizado la posibilidad de llevarse al equipo a otra ciudad, sí que fue la primera que optó por hacerlo en un acto organizado por el club, en presencia de todos los jugadores y el cuerpo técnico. «Si aquí no nos quieren...» fue la primera frase que deslizó el máximo mandatario durante su discurso, que fue subiendo el tono después de decir, en alusión a la universidad, que «nadie es profeta en su tierra» y que «no nos quieren en Murcia pese a generamos más de 3.000 puestos de trabajo». «Aquí somos tremendamente despreciados, sin ayuda de la administración pública en comparación con las que reciben otros equipos», apuntando que «mientras que otros tienen entre 800.000 y un millón de euros de ayudas», su club está esperando que «el Ayuntamiento, como me prometió al alcalde, nos dé 250.000 euros de la temporada pasada, pero aún no sabemos nada».

Pero la frase que más ampollas levantó fue «no me va a temblar el pulso para llevarme el equipo fuera si no recibo ayudas», a la que siguió otra en la que señalaba que «hemos recibido ofertas» de otras ciudades, apuntando directamente a la ciudad de Alcorcón, donde la Universidad Católica instalará en un futuro próximo un campus dedicado exclusivamente al deporte. «¿Hacia dónde caminamos, queremos deporte en Murcia? Yo tengo ofertas muy fuertes fuera y no me va a temblar el pulso si tengo que hacer cambios y llevarme el equipo. Si no ayudáis, ahí os quedáis», dijo en alusión a las instituciones, para después añadir que «lo importante son los jugadores, y estos jugadores necesitan tener un medio de vida digno y un buen equipo para competir. Y lo hacemos y estamos aguantando por la afición de Murcia, que no nos sentimos muy respaldados tampoco, porque hay un silencio total», dijo en una frase que generó controversia en las redes sociales y que obligó al club a lanzar en su cuenta oficial en Twitter el siguiente mensaje: «Si algo ha dejado claro el presidente, José Luis Mendoza, en su intervención de esta mañana, es que si continúa aquí, mantiene su apoyo y no acepta las ofertas que le han hecho para vender el club, es precisamente por la afición».

Después de apuntar que la Universidad que preside ha invertido 14 millones de euros en el club de baloncesto, Mendoza se centró exclusivamente en la parcela deportiva: «Contamos con jugadores extraordinarios y de alto nivel. Que se preparen los equipos que van a venir porque tenemos un equipazo», señaló, para fijar los objetivos a corto plazo en «superar la eliminatoria previa de la Champions y comenzar bien la Liga Endesa», y que en el cómputo de la temporada espera «luchar al máximo con lo que tenemos». También tuvo palabras de elogio para el nuevo entrenador, Javi Juárez, de quien dijo que «estoy seguro de que va a triunfar. Es un reto enorme y estoy muy contento de que haya venido», lamentando también la lesión sufrida por Dejan Todorovic.

En el mismo acto también intervino el capitán, Sadiel Rojas, quien dio «las gracias al club y al presidente por estar un año más aquí», para apuntar que «vamos a luchar y dejarnos todo cada día y cada minuto para hacer historia», mientras que el técnico puntualizó que «vamos a transmitir durante toda la temporada los valores de la universidad, representando a Murcia y a la Región con orgullo en cada partido. Vamos a tener muy presente el compromiso».

Por su parte, Alejandro Gómez, director general, señaló que el equipo está preparado para iniciar con fuerza la campaña y que por eso «hemos realizado una pretemporada más dura, con más partidos, donde tuvimos la desgracia de perder por tercer año un jugador importante. Antes fue Ovie Soko y José Ángel Antelo y ahora ha sido Todorovic, pero al igual que estas cosas hay equipos a los que los destroza, a nosotros nos fortalece», dijo, para calificar «osado» el proyecto y señalar a Emanuel Cate como una de las sorpresas de la liga.