Los detalles también cuentan

Afirman en el FC Cartagena que han sido los pequeños detalles los que han impedido que este equipo no haya sumado más puntos de los que hoy lleva. Cinco en cinco jornadas es un mal bagaje, sobre todo cuando la victoria ha llegado a la quinta y en casa han perdido los dos enfrentamientos que han disputado -cuatro perdieron en total el año pasado en el Cartagonova-. Sin embargo, esos pequeños detalles que ellos explican, cuando se desmenuzan no lo son tanto.

El defensa Sergio Ayala, que tras su ausencia en la primera jornada se ha convertido en uno de los titulares del bloque de Munúa en los cuatro restantes, explicaba que la falta de regularidad y de contundencia han sido algunos aspectos, quizá los más importantes, para no estar más arriba.

«Creo que deberíamos continuar con la misma línea de fútbol que la gente pudo ver en el enfrentamiento contra el UCAM Murcia, pero con la salvedad de que en la segunda parte tenemos que mantener la regularidad de la primera», admite el jugador nacido en Sant Feliu de Llobregat hace 25 años.

No cree que hayan podido transmitir nerviosismo en lo que llevan disputado, aunque afirma que el hecho de que no consiguieran anotar un segundo gol en algún momento para certificar el resultado les ha pasado factura. «No creo que haya sido por estar nerviosos, ni mucho menos. Algo que debemos mejorar es la contundencia, cerrar antes los encuentros, para que no nos ocurra lo del último encuentro en casa».

Al ser preguntado por la fragilidad defensiva que se le ha visto a este equipo en determinados partidos, el central dice que es normal que eso se piense «pero ante el UCAM Murcia fueron detalles tontos los que nos condenaron. En Jumilla pasó algo parecido, un detalle y un gol. Somos el mismo equipo que ante el Don Benito y Recreativo de Huelva, pero no estamos haciendo las cosas tan mal».

Respecto al próximo encuentro y si la plantilla saldrá o no con presión por haber perdido sus dos compromisos en casa, Ayala añade que «hay que ser realistas. Llevamos cinco puntos, por lo que tenemos la obligación de ganar todos los partidos para estar arriba».

No pasó desapercibido que Sergio Ayala, titular en la mayor parte de los amistosos de pretemporada, se cayera del equipo en el debut liguero. Sabe que surgieron los rumores de una posible salida del equipo, ya que aún estaban en el plazo para poder traspasar a los jugadores. Él tiene su particular versión de lo ocurrido. «Fue un poco sorpresa, pero tenemos un equipazo y no nos queda otra que seguir trabajando duro para conseguir un hueco en el once inicial. Es cierto que algo me dijeron de lo que se hablaba, pero Paco Belmonte me explicó que podía estar tranquilo que no había ninguna intención por parte de la entidad de traspasarme».

Por último, cree que el equipo será muy bien recibido por la afición este próximo partido en casa frente al Almería B. «Cuando perdimos hace dos semanas los primeros que lo pasamos mal esa semana fuimos nosotros, pero los seguidores nos despidieron muy bien. Creo que ante el Almería B vamos a tener la presión de la victoria, pero los tres puntos se quedarán en casa».