Este UCAM va muy en serio

Los de Munitis ya son segundos en la clasificación.

El buen nivel mostrado por el UCAM Murcia invita al aficionado universitario a ser optimista. El conjunto universitario superó ayer al Recreativo de Huelva a domicilio (0-1) gracias a una obra de arte transformada en gol por parte de Isi Ros, un tanto magistral que implica la cuarta victoria consecutiva del equipo que dirige Pedro Munitis y que dispara la confianza del grupo hasta las nubes.

Pero no cabe duda de que un hombre de fútbol como Munitis sabe que debe controlar la euforia que se ha disparado alrededor del equipo murciano. Sin ir más lejos, la temporada pasada el UCAM firmaba un arranque liguero idéntico con Lluís Planagumá al frente, con doce de quince puntos posibles. Hoy, con el mismo bagaje tras las primeras cinco jornadas de campeonato, el UCAM Murcia desprende un buen aroma, una fragancia que con unos pocos toques pueden terminar por encandilar al Grupo IV.

Pero hay otro factor que está marcando las diferencias en el equipo de Munitis: las lesiones. Pocos jugadores quedan por sufrir algún tipo de percance tras un mes de competición, una cuestión que obliga a mirar a los responsables de la preparación física de los jugadores. Ayer fue Javi Fernández el que tuvo que retirarse lesionado, Onwu terminó con evidentes problemas musculares, y, por si fuera poco, el club anunció en los instantes previos al choque que tanto el meta Germán como el lateral Adán Gurdiel eran baja por sendas microrroturas fibrilares tras el duelo frente al FC Cartagena.

En todo caso, una cosa no quita a la otra, y la victoria cosechada por el UCAM en Huelva en el Nuevo Colombino implica una dosis de credibilidad en el proyecto que Munitis dirige desde el banquillo. Los universitarios supieron sufrir ante el Recreativo de un 'ex' como José María Salmerón, que, además, todavía no había recibido ningún gol tras dos encuentros disputados como local.

Esa condición se manifestó en el primer cuarto de hora del encuentro, ya que los de Salmerón salieron en tromba a por el partido desde el inicio. Se vio el UCAM obligado a replegarse, pero, al igual que sucediera la semana pasada en Cartagena, los universitarios saben negociar ese tipo de situaciones. Ni las internadas por la derecha de Carlos Martínez ni la facilidad de Caye Quintana para llegar al área fueron suficientes para tirar abajo la puerta de Curro Harillo, debutante ayer y que cuajó una solvente actuación.

El Recreativo obligó al UCAM a replegarse, pero los universitarios, ensanchando el campo e intentando recuperar en campo propio para salir con velocidad desde atrás, vieron como sin precipitación iban ganando metros. Y los ganaron de la mejor forma cuando Isi Ros se inventó uno de los que, con total seguridad, será uno de los grandes goles de la temporada en Segunda B.

Tras una buena presión de Collantes en el medio, Isi Ros controló en el balcón del área bastante centrado. Sorteó primero a Andrade y Puerto con un cuidado caracoleo, y tras dejar sentados a ambos, esprintó hacia la derecha para tumbar a otro defensa y al portero Marc Martínez: en un abrir y cerrar de ojos, Isi Ros mandaba el balón a la red sin la oposición de sus rivales.

El gol de Isi Ros fue tan magnífico como los minutos posteriores del UCAM, que, probablemente, fueran los mejores de los de Munitis en lo que llevamos de temporada. Luis Fernández, que ejecutó de forma magistral una falta que terminó por estamparse en el poste, y Onwu y Britos, con dos grandes llegadas, no rubricaron la insultante superioridad de un UCAM que dejó al Recreativo impotente.

Pero con un equipo de José María Salmerón enfrente nunca se puede dormir tranquilo. Los recreativistas, con muy poco, ya igualaron dos tantos en Nueva Condomina, y en su feudo no iban a ser menos y a dejar de intentarlo. En la segunda mitad, con más corazón que cabeza, el Recreativo encontraba cierto orden para llegar al área rival, pero la luz se apagó casi siempre en las inmediaciones del área. El gran trabajo defensivo del UCAM, que perdió la posesión, se podía ver recompensado en un contragolpe de los muchos que dispuso el equipo universitario. Ni Onwu, ni Isi Ros ni Titi consiguieron firmar una sentencia que había sido tan meritoria como justa.

El UCAM, a su manera, ya ha salido triunfador de tres duras plazas, y el límite de los universitarios, a día de hoy, sigue sin conocerse.