El Murcia encuentra el premio a la insistencia

Le ha costado al Real Murcia mucho más de lo esperado, pero los pupilos de Manolo Herrero han cortado la sequía en casa superando por la mínima al Ibiza (1-0) en un partido que se ha decidido gracias a un gol de Víctor Curto desde el punto de penalti a cinco minutos del final. Los granas han sido muy superiores a los visitantes durante los noventa minutos, pero los numerosos fallos de puntería parecía que iban a condenar al equipo a otro empate en casa. Sin embargo, un disparo de Aquino fue frenado por la mano de un adversario y el penalti, además de servir para que Curto se reencuentre tras debutar unos minutos la semana pasada, también sirve para que el Murcia vuelva a sumar tres puntos, los primeros de una Nueva Condomina que hasta hoy solo había vivido empates en este arranque liguero.



El mayor ´pecado´ del Murcia desde el pitido inicial ha sido desperdiciar numerosas ocasiones como para terminar marchándose al descanso con empate sin goles en el marcador. Al margen de los primeros cinco minutos, donde ambos se han dedicado a intercambiarse balones largos, los granas han tomado muy rápido la batuta del encuentro ante un Ibiza que esta mañana ha traído una propuesta muy pobre en el primer acto. De hecho los locales han podido adelantarse a los veinte minutos, cuando Manel se ha quedado solo delante del portero visitante, aunque su potente disparo ha ido con más fuerza que colocación y se ha estrellado con el cuerpo del cancerbero. Ni con las embestidas del Murcia se despertaba el Ibiza, con Borrello en el banquillo, y un equipo en el que solo Chavero parecía poner algo de criterio en su centro del campo. Las galopadas de Fobi por la banda derecha es de lo poco que ha ofrecido el equipo dirigido por Méndez hasta el descanso. Héber Pena ha sido otro de los destacados por el bando grana, ya que el exjugador del Racing ha generado mucho peligro por la banda izquierda, aunque le ha falta tener mejor criterio para dar el último pase. Así, en el minuto 26, tras regatear a dos rivales dentro del área, Pena no eligió bien y su centro ha sido imposible de alcanzar para cualquier compañero. Y el partido ha continuado tan de color grana que lo difícil era que no llegaba el tanto de los locales. A cinco minutos de que pitara el colegiado, Corredera ha ido ganando metros hasta plantarse en la frontal del área, aunque su disparo se ha marchado muy alto. Un minuto antes de encarar el camino de los vestuarios el Murcia ha tirado a la basura otra ocasión de libro. Si las internadas de Alfaro por banda derecha le han dado muchos problemas al Ibiza, una llegada de José Ruiz por el mismo carril también se ha podido traducir en el primero de manera sencilla, pero el pase de la muerte del alicantino tampoco ha tenido la precisión que esperaban sus compañeros desde el punto de penalti. La pólvora mojada ha sido el ´hándicap´ que ha provocado que el choque llegue a su intermedio sin ningún tanto a favor para los jugadores que dirige Manolo Herrero. O el Murcia mejora su puntería o se expone a que en la reanudación pueda volverse todo en su contra.





El descanso del encuentro no ha cambiado el chip de ninguno de los dos. Los de Manolo Herrero han saltado con más ganas de terminar el trabajo a medio hacer, mientras que el Ibiza se ha mostrado de nuevo como un equipo desbordado ante la superioridad tan manifiesta de los murcianistas. Dani Aquino probó fortuna con un libre directo que salió manso y lo atajó fácil el meta Álex. Lo que sí ha hecho más rápido el Ibiza han sido los cambios, dos jugadores de refresco audno no se había llegado al sesenta en el marcador. Manolo Herrero, con lo que ha estado viendo sobre el campo, ha decidido no mover nada del equipo hasta el minuto 60, cuando el entrenador murcianista ha recurrido a Víctor Curto como tabla de salvación en busca de un tanto que por momentos se ha resistido de manera desesperante. Antes de llegar al minuto 66, ha entrado al campo el delantero estrella del Ibiza, Borrielo, un campeón de Europa que se ha convertido en el fichaje más mediático de toda la Segunda B.

Manolo Herrero al final ha apostado por Curto y por Josema como primeros revulsivos para el equipo, aunque la tónica del encuentro ha continuado por los mismos derroteros, con un Murcia llevando el peso y la iniciativa y un Ibiza con problemas serios para salir con el balón controlado. El problema seguía siendo lo ´blandito´ del Murcia en ataque, ya que en una hora de partido ya se han encargado de desperdiciar más de media docena de ocasiones que se pueden considerar bastante claras. Una pena para un Murcia que por entonces le quedaban quince minutos para tratar de brindarle al público de Nueva Condomina una victoria que se resiste después de tres partidos. A diez minutos del final a los granas les han entrado las prisas lógicas, aunque el Ibiza ni ha dado un paso al frente ante la mayor intensidad local. Con los nervios a flor de piel y a cinco minutos del final, el visitante Herrera le dedicó una fea entrada a José Ruiz que comenzó a calentar el ambiente más grados de los recomendables. A estas alturas y después de tanto sufrimiento el Murcia se encontró el premio que tanto estaba buscando. Un disparo de Aquino desde fuera del área lo interceptó Núñez con la mano y señaló penalti. Víctor Curto cogió el balón como un resorte y se fue a los once metros. El catalán no es de fallar y así lo ha dejado claro. Disparo centrado y con templanza para reencontrarse con el gol y hacer feliz a una afición que todavía no había celebrado una victoria en el coliseo grana.