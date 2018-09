Kevin Mancojo consigue cruzar el Mar Menor a nado

Una vez más, Kevin Mancojo se ha superado a sí mismo. Este joven de 25 años de la localidad de San Javier ha cumplido el reto que se marcó de cruzar a nado el Mar Menor, desde La Manga a Santiago de la Ribera. Decenas de personas le esperaban en la llegada, en el Club de Piragüismo, donde estaba la línea de meta y donde sus amigos y familiares le aclamaron (pincha aquí para ver el vídeo).

Salió alrededor de las 9 de la mañana desde la playa de La Veneziola, en La Manga. Kevin se había preparado para este reto, y con el apoyo de Protección Civil, cubrió en menos de 5 horas la travesía. No tener brazos y que una de sus piernas sea más corta que la otra no le ha impedido completar un trayecto que no demasiados nadadores se han atrevido a hacer.

Kevin lleva nadando desde los 14 años, y se había preparado a conciencia para este desafío. Aunque en algunos tramos el camino se hizo duro y largo, sacó fuerzas para seguir adelante y llegar a su destino. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, también acudió a felicitarle, mientras la gente le aclamaba incluso con pancartas.