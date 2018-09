Carácter para superar el bache

El uruguayo insiste en que el equipo «va por buen camino» aunque la tabla clasificatoria les sitúe en puestos de descenso.

El FC Cartagena afronta este domingo (17.30, Uva Monastrell; La 7) una auténtica reválida, después de un inicio liguero que empeora a cada semana que pasa. Aunque por momentos el equipo da buena imagen, lo que manda en el fútbol son los resultados, y el técnico albinegro, Gustavo Munúa, confía en que el equipo comience a enderezar el rumbo esta misma jornada. Sin embargo, es consciente de que será un duelo muy exigente y en el que, en cualquier momento, pueden aparecer los nervios y el miedo a un nuevo tropiezo. «Está claro que vamos a jugar un partido en el que, por momentos, va a haber tensión. Pero estamos preparados para eso y no tengo ninguna duda de la personalidad que tienen los jugadores», manifestó el preparador albinegro.

El uruguayo reitera en su discurso que el fútbol está tratando injustamente al Cartagena en este inicio de competición. «El momento que nos está tocando vivir es lamentable», dijo. «Me parece que este plantel se merece una victoria. Por cómo se han dado los partidos, este plantel merece muchísimo más de lo que nos está dando el fútbol, pero también es un momento para hacerse más fuerte», añadió Munúa, considerando el lado positivo de un principio de liga que deja a los albinegros en descenso, con 2 puntos de 12 posibles.

El técnico confía en que los jugadores sepan manejar la presión, aprovechando la jerarquía y la veteranía de su plantilla, y no duda ni un ápice de su estilo de juego. «No tenemos ninguna duda de lo que queremos y de lo que estamos construyendo. Vamos por buen camino, aunque la tabla no lo indique así. Hay que tener una identidad y el equipo la va agarrando», señaló.

La posesión y la presión alta son indiscutibles para el uruguayo, que apunta que el equipo tiene cosas por mejorar, pero no concreta ninguna de ellas, y opina que a medida que pasan las semanas el grupo se va amoldando a tantos cambios. «Diecisiete jugadores nuevos no es poca cosa. Se tiene que mejorar siempre, pero lo que nos ha pasado es difícil de explicar o de entender».

Después de perder el domingo pasado ante el UCAM Murcia, dejando escapar una ventaja inicial, el uruguayo destaca que el equipo se ha repuesto muy bien durante la semana, completando las sesiones de entrenamiento a un alto nivel y preparando el partido ante el Jumilla «con muchas expectativas».

Se enfrentan al equipo entrenado por Leonel Pontes, que solo ha ganado un partido, en la primera jornada. En cualquier caso, Munúa considera que el Jumilla es un equipo «que tiene las cosas muy claras y es un rival muy serio». «Tienen muy buenas transiciones de defensa a ataque para intentar sorprender. Vamos a un sitio donde no nos van a regalar nada», comentó. De los blanquiazules, destaca el bloque por encima de las individualidades, y no quiere hablar de favoritismos. «Todos los que vienen a jugar contra nosotros nos dicen palabras bonitas. Todos se sacan un poco de responsabilidad. Nosotros somos conscientes de que tenemos una muy buena plantilla, pero la Segunda B no deja de ser muy pareja», declaró Munúa

El Cartagena teme que una de las principales adversidades para este encuentro sea el estado del terreno de juego del Uva Monastrell, en pésimas condiciones desde que arrancó la temporada. Munúa señala que su equipo «está más acostumbrado a tener la iniciativa del juego y a tener un juego combinativo» y el campo del Don Benito tampoco estaba en buen estado. «Hay que adaptarse a las circunstancias. Por ahí se da un juego más directo, pero hay que sobreponerse a este tipo de escenarios», dijo el uruguayo.



Queijeiro es la única baja para mañana y Antonio López está listo para reaparecer

Ya sin el condicionante de la Copa del Rey, el Cartagena toma aire en el capítulo de bajas. Tan solo Álvaro Queijeiro, que estará fuera hasta noviembre o diciembre, se perderá el encuentro de este domingo. El central Antonio López ya ha sido dado de alta tras perderse varias jornadas de competición, aunque tiene una seria competencia para entrar en la convocatoria. El defensor Pedro Orfila también vuelve al equipo después de no jugar el domingo pasado por su expulsión ante el Recreativo de Huelva.

Munúa tendrá para elegir en los puestos de atrás, con todos sus mimbres disponibles. Óscar Ramírez, Moisés, Sergio Ayala y Jesús Álvaro formaron la defensa titular ante el UCAM Murcia, pero con las reapariciones de Orfila y Antonio López puede contar con los siete efectivos de la zaga. Jesús Carrillo tampoco entró en la convocatoria la semana pasada por unas molestias físicas y volverá al equipo este domingo.



El Almería B visitará el Cartagonova el domingo 30 de septiembre a las cinco

El domingo 30 de septiembre, en el partido de la sexta jornada de competición, se inaugurará el horario habitual durante la temporada para los partidos en casa del FC Cartagena: el de la jornada dominical a las cinco de la tarde. En las primeras jornadas, se ha jugado más tarde para paliar los efectos del calor, e incluso algún partido, como el de la primera fecha de liga, se ha adelantado al sábado. El día 30 el Cartagena recibirá al Almería B, en plenas fiestas de Carthagineses y Romanos.

Por otra parte, la Federación de Peñas del FC Cartagena ha confirmado que la afición se desplazará a Jumilla para el partido de este domingo, en un autobús de seguidores albinegros, además de los que vayan en coches particulares. Los peñistas se desplazarán al campo Uva Monastrell, aunque son conscientes de que la retransmisión del partido por televisión puede perjudicar al número de aficionados desplazados.