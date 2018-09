Herrero: "El partido del domingo es crucial para empezar bien"

El Real Murcia afronta el domingo, a las 12.00 horas, su segundo partido consecutivo en casa tras el empate de la pasada jornada ante el Recreativo de Huelva (2-2) y lo hace con el objetivo de vencer al Ibiza para lograr la primera victoria del curso como local. Manolo Herrero, entrenador grana, ha afirmado en la previa del choque que este duelo "es crucial" para firmar un buen arranque después de los tres empates consecutivos que ha enlazado su plantilla. "No ganar da la sensación de que todo está mal, y si somos capaces de vencer nos acercaremos mucho. Igual no estará todo perfecto, pero sí se verá que estamos haciendo las cosas bien y estaremos en la parte alta dependiendo de los resultados de los rivales. Sería un buen inicio, porque no sumar los tres puntos sería un lastre muy importante porque luego cuesta levantarse por todo lo que rodea a un club como éste, el partido del domingo es crucial", ha explicado Herrero.

No obstante, el técnico andaluz está satisfecho con el resultado de sus jugadores hasta ahora, ya que "no está siendo malo y algún momento tiene que llegar la victoria para ir ganando confianza". Además, también valoró lo conseguido en estas cuatro jornadas. "Sigo teniendo plena confianza en todo el mundo y en lo que estamos haciendo. Hace dos semanas, en Badajoz, estuvimos mucho tiempo con 10 jugadores y fuimos atrevidos. Incluso contamos con ocasiones, el equipo quiere ganar. Tenemos ambición y ganas de hacer cosas", ha afirmado.

Sobre el Ibiza señaló que "la semana pasada no se merecieron perder" y apuntó que será uno de los rivales directos por el play off de ascenso a Segunda. "La pasada jornada no merecieron perder con el Badajoz, pero el fútbol tiene estas cosas. En ese sentido, a los dos nos ha pasado lo mismo porque por juego deberíamos llevar más puntos. Tiene jugadores muy buenos de la categoría y en condiciones normales deberá estar peleando por estar arriba. Tienen una presión distinta a la nuestra porque nosotros tenemos un seguimiento brutal por parte de todo el mundo, aquí no es solo lo económico, es mucho más", ha asegurado el entrenador del Murcia.

Además, también desveló que el delantero Víctor Curto seguirá entrando desde el banquillo como ya hizo el pasado domingo ante el Recreativo. "Poco a poco, todavía es algo precipitado para ser titular y el domingo va a hacer mucho calor por el horario. Va a ser difícil la segunda parte porque bajará el nivel físico por la temperatura y también hay que tener a los buenos jugadores preparados para ese momento", ha concluido.