Los derechos comerciales del Real Murcia, en manos de una empresa gestionada por Toni Hernández

Desde la entidad también se ha intentado a lo largo del verano que algunos patrocinadores hagan las transferencias a una sociedad vinculada a los Gálvez.

Con Jesús Samper, los derechos comerciales del club grana se explotaban a través de Real Murcia Márketing. Con Raúl Moro, el consejo de administración, tal y como desveló el extremeño, creaba una segunda sociedad -Real Murcia Publicidad- para durante unos meses despistar a la Agencia Tributaria y poder escapar de los embargos. A Víctor Gálvez, actual presidente de la entidad murcianista, no solo no le han servido las dos sociedades ya creadas sino que ha apostado por una fórmula nunca antes vista en Nueva Condomina. Actualmente todos los derechos por publicidad y patrocinios del Real Murcia no son controlados directamente por la institución centenaria. Una empresa totalmente independiente es la que está cobrando la mayoría de los ingresos que entran por esa partida, y es que hay patrocinadores del club que se han negado a entrar en el juego y han preferido o hacerlo de la manera tradicional o desvincularse de la entidad.

Según ha podido saber esta redacción, la empresa valenciana Fútbol Puro Consulting Sociedad Limitada es la encargada actualmente de explotar todos los derechos comerciales del Real Murcia. Lo curioso es que dicha mercantil, creada en el año 2005, está gestionada por Toni Hernández. El director deportivo grana es el apoderado, mientras que Enrique Perales Valero es el administrador único, según los datos que aparecen en el Registro Mercantil de Valencia.

Distintas fuentes han confirmado a este diario, que a lo largo del verano la mayoría de ingresos del Real Murcia han ido a parar a esta mercantil. A diferencia de lo que se venía haciendo -el club gestionaba directamente todos sus derechos comerciales-, con Gálvez se ha preferido apostar por la externalización, aunque ese acuerdo no se ha hecho oficial. Incluso las mismas fuentes indican que nadie conoce si existe un contrato firmado entre las partes ni cuáles son los beneficios que el Real Murcia obtiene de esa operación. Y es que los ingresos por publicidad, patrocinio y márketing son una de las principales vías de oxígeno de la entidad en Segunda B.

Desde la llegada de Víctor Gálvez a Nueva Condomina el oscurantismo se ha instalado en el Real Murcia, especialmente en lo que a ingresos se refiere. Quitando los días finales de la campaña de abonos, todos los pagos se tuvieron que hacer en efectivo, lo que provocó que algunos aficionados se quejasen ante la falta de datáfonos. La Federación de Peñas tampoco se ha quedado al margen de esta situación. Pese a que desde el club intentaron que ingresaran el dinero obtenido por la venta de carnés a una cuenta externa al club, la directiva se negó en rotundo. Algunos anunciantes y patrocinadores, tal y como han confirmado a este diario, han vivido situaciones parecidas. Durante sus negociaciones, los responsables del club les indicaron que los pagos se hacían a una empresa que nada tenía que ver con la institución. Unos aceptaron y otros exigieron hacerlo como en temporadas anteriores. Incluso alguno ha optado por apartarse del Real Murcia.

Ayer, este diario cuestionó a Toni Hernández por la posibilidad de que los ingresos estuvieran yendo a parar a sociedades ajenas al Real Murcia. El portavoz del consejo de administración explicaba que «es absolutamente falso». «Esa es una acusación muy grave; historias y películas así, no», añadía. Anteriormente, mientras hablaba del dinero recaudado por la venta de abonos, ya había dicho que «aquí todo se paga por el banco, todo se paga por cuentas. No hay dinero que va ni dinero que viene. Todo se hace de manera oficial». Unas palabras que contrastan con la ausencia de datáfonos en las taquillas de Nueva Condomina, obligando a los aficionados a acudir con los billetes en mano si querían marcharse con su carné. Incluso no se han aceptado transferencias de seguidores que no viven en la Región y que intentaban renovarse su abono a través del teléfono o de internet.

Un objeto social amplio

Fútbol Puro Consulting SL fue creada el 6 de abril de 2005 y su objeto social, según la web einforma.com, es «la edición de periódicos, revistas y páginas web; la elaboración, realización, grabación y difusión de programas de información, ocio y publicidad, tanto en radio como en televisión y cualquier otro medio de difusión; la intermediación comercial». Además, en su muro de Facebook indican que es «una empresa dedicada a la mediación con clubes de fútbol, agentes, directores deportivos, entrenadores y jugadores profesionales».