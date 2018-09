La plantilla no pone paños calientes

"Jugando bien, mal o regular hemos de ganar, porque el fútbol son resultados", añade

A sus 35 años y después de más de 300 partidos entre Primera y Segunda División, a Vitolo (Santa Cruz de Tenerife), le ha tocado jugar en otra categoría y con otros retos. Sin embargo, este deporte reproduce fielmente sus virtudes y sus defectos independientemente de la categoría en la que se juegue, por lo que tras una dilatada trayectoria, el centrocampista albinegro tiene muy claro que en este deporte todo es cambiante de una semana a otra y que es mejor tratar de relativizarlo.

No obstante, no pone paños calientes a la situación de un Cartagena que en estos momentos ocupa puesto de descenso y que no ha ganado ni uno solo de los cuatro partidos que ha disputado en la competición liguera. El futbolista fue claro a la hora de mostrar lo que piensa y lo que sienten los jugadores. «No está siendo una semana ni un inicio de temporada fácil. Nadie está contento con la situación en la que nos encontramos», explicaba, para empezar, el jugador, para luego ir al grano: «Lo que necesitamos son buenos resultados y victorias».

Eso sí, aclaraba que tenía tranquilidad y seguridad de que todo cambiará, después de valorar y observar el grupo de jugadores con los que comparte vestuario. «Sé lo que se está haciendo. Somos un grupo bueno, con un cuerpo técnico que pone todo de su parte para revertir la situación. Animo a la gente pesimista a que dé a este equipo un poco de tiempo. Los buenos resultados llegarán porque sé qué se está haciendo y cómo se está haciendo».



«Entiendo a la afición»

El centrocampista del equipo albinegro se mostró autocrítico. «Hay cosas que corregir, porque sino, no estaríamos en esta situación en la clasificación. Entiendo que haya un sector de la afición que esté desilusionada, enfadada y desencantada. Pero quiero transmitir calma porque queda mucho».

Vitolo subrayó en su comparecencia que tienen muy claro qué es lo que deben hacer a partir de este próximo domingo. «Lo que estoy diciendo yo aquí son solo palabras y esto hay que demostrarlo en el campo. A día de hoy soy más del Cartagena que nunca, porque en esta situación nos va a hacer mucho más fuertes. Necesitamos victorias que nos den más confianza y que, por tanto, nos generen más ilusión».

Recurrió a uno de los tópicos para dar su versión de lo que está sucediendo. «Esto es fútbol. El equipo ha sido superior a los rivales en el 90% de los casos y no hemos ganado. ¿Por qué?, pues porque es una cuestión de goles y el equipo ha recibido goles y no los ha hecho.No podemos cegarnos porque el equipo esté abajo a la hora de explicar lo que ocurre. El equipo tiene que corregir muchas cosas y lo que nos puede es esa ansiedad que tenemos por ganar y nos está faltando confianza».



Un equipo atrevido

Vitolo sí que tiene claro que este Cartagena no puede renunciar con nada ni con nadie a su estilo de fútbol atrevido con el que controlar los partidos. «Soy de los que piensan que cuando metes uno tienes ir a por otro, otro y otro. Somos un equipo preparado y armado para ser atrevido y que tiene que ir a por más siempre».

Entiende que es el momento de sacar la cabeza de los puestos de abajo en la clasificación, ya que agudizar esta crisis de resultados podría convertirse en un problema. «Yo creo que esto no va a ser un lastre. Lo sería si se alarga. Si la situación continúa igual y el ritmo de juego baja, sí sería un lastre, porque la confianza y las dudas del equipo se van mermando».

Quiso mandar el jugador un mensaje de optimismo para que nadie pierda la fe en ellos. «La realidad es que estamos preparados para revertir la situación y estoy seguro de que es lo que vamos a hacer. Eso sí, necesitamos que la afición confíe y el que no pueda, que no pierda la paciencia , porque en el camino la va a volver a recuperar».

Fue preguntado por sus sensaciones tras errar en la tanda de penaltis ante el Logroñés en la Copa del Rey. «Fallar el penalti fue un palo. Pero también es un palo no ganar, perjudicar al equipo o fallar un pase. Soy muy autocrítico. Hacer muy buenos partidos pero no ganar, no me vale de nada. Lo que quiero es que el Cartagena esté arriba. Jugando bien, mal o regular que gane, porque el fútbol son resultados. Si juegas bien tienes más probabilidades de sacarlo adelante, pero necesito victorias. Lo único que nos puede llevar a luchar por las metas es ganar una semana y otra y más viniendo de perder muchos puntos ya. Creo que el tiempo me va a dar la razón».

Eso sí, no quiere decir que en el próximo encuentro no aparezcan ni dudas ni el nerviosismo en la plantilla. «Pero hay que ser más fuertes que nunca y más del Cartagena que nunca. En una situación así es cuando más unidos debemos estar».



Partido poco vistoso

Respecto al partido de Jumilla, el centrocampista calificó de correoso el choque «habrá que ponerse el mono de trabajo. Será un partido poco vistoso e incómodo en el que no se practicará fútbol, pero tenemos que poner el doble que ellos para sacarlo adelante».