Andresito, listo para el regreso

El club fija el precio de las entradas para todos los encuentros en 5 euros.

ElPozo Murcia ya está al completo. El sábado, en el primer partido de la temporada en el Palacio de los Deportes (13.15 horas, Teledeporte) ante el UMA Antequera, los murcianistas podrán contar ya con un jugador que el curso pasado brilló con luz propia, el ala internacional Andrés Alcántara Prieto 'Andresito', quien fue hasta el momento de caer lesionado el máximo goleador de la plantilla, con 23 tantos, junto a Pito.

Andresito se 'rompió' a mitad de marzo. El jugador cordobés sufrió una rotura en el ligamento del peroneo astragalino anterior del tobillo derecho. Los servicios médicos optaron en las primeras semanas por un tratamiento conservador para intentar evitar el quirófano, pero el pasado 6 de abril, al no evolucionar favorablemente, pasó por el quirófano para ser intervenido por el doctor Francisco Martínez. Desde entonces comenzó un largo proceso de recuperación que le llevó a pasar el verano en el gimnasio, tratando de fortalecer la pierna derecha. Durante la pretemporada no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros y, de hecho, estuvo ausente en todos los encuentros amistosos. Pero esta semana ha llegado el momento del regreso para el jugador internacional, quien en junio amplió su contrato hasta 2020 con opción a otro año más. Con el regreso de Andresito la plantilla, donde no ha habido caras nuevas esta campaña salvo el ascenso de los canteranos Álex y Alberto García, está ya al completo para el estreno en casa del nuevo entrenador, Diego Giustozzi, y después de ganar el pasado sábado en el estreno liguero frente al Industrias Santa Coloma (3-5) con una remontada.

El club, asimismo, ha decidido fijar en 5 euros la entrada única para el encuentro de este sábado, una tarifa que se mantendrá a lo largo de la temporada, según anunció en un comunicado. Además, está abierto el plazo para adquirir el carné, que incluye todos los encuentros en casa, ya sean de competición liguera como de Copa del Rey y de play off por el título. El precio es de 85 euros para los adultos; 75 para los peñistas, universitarios de la UMU y la UCAM y los jóvenes de 16 a 25 años; 50 para infantiles (de 6 a 16 años) y jubilados; y 10 en el carné baby (hasta 5 años).

Después de este compromiso ante el recién ascendido Antequera, los hombres de Giustozzi visitarán al Osasuna Magna y después afrontarán una fase importante de la primera vuelta, con tres encuentros consecutivos en casa -Valdepeñas, Movistar Inter y Ribera Navarra-. Todos los partidos, excepto los televisados como es el caso de esta semana, se disputarán los sábados por la tarde en el Palacio.