Adaptarse o sucumbir

Los dos últimos duelos en Jumilla se saldaron con victoria albinegra.

Adaptarse o morir. Es lo que tiene que hacer el FC Cartagena en el maltrecho campo Uva Monastrell de Jumilla este próximo domingo, a partir de las cinco y media, si pretende guardar alguna opción de victoria en casa del equipo vinícola.

El conjunto albinegro, con una racha de dos derrotas y dos empates que le postergan a puestos de descenso, no tiene otra que salir a por todas, no especular con ningún otro resultado que no sea la victoria en casa del rival jumillano. El equipo entrenado por Gustavo Munúa sabe perfectamente lo que es jugar en campos con un césped en muy mal estado, como le ocurrió en casa del Don Benito y frente al Recreativo de Huelva, por lo que al ser preguntado cómo debe afrontar el FC Cartagena el choque, el preparador dijo que: «Nos tocará adaptarnos, como ya hicimos ante en los partidos anteriores de liga», subrayó Munúa.

En su debut a domicilio en casa del Don Benito, el FC Cartagena no supo o no pudo cómo interpretar su estilo en un campo que presentaba unas enormes deficiencias para que el balón rodase en condiciones. El equipo albinegro se vio superado no tanto por el rival, sino por las circunstancias de un campo que se convertía en su particular cruz aquella jornada.

Munúa reinterpretó aquel contratiempo y en Copa apostó no tanto por el pelotazo, sino por bajar el balón al suelo y hacerlo circular en la medida de lo que era posible. No renunció, por tanto, el entrenador al 'adn' que quiere inocular a los suyos, aunque sí que dotó al equipo de más velocidad por el centro, con el balón caído a los costados, para aprovechar el espacio en las bandas.

Los dos últimos años el FC Cartagena ha ganado sus partidos en el Uva Monastrell siendo un conjunto más práctico que otra cosa. Hipotecó cualquier filigrana en pos de buscar la oportunidad en cualquier momento para hacerse con el botín.

El Jumilla le va a exigir físicamente mucho, porque el conjunto del Altiplano buscará rápido el balón a la hora de defenderse para que los albinegros no tengan demasiado tiempo para pensar con él en los pies.

Lo cierto es que tras cuatro jornadas, al FC Cartagena le ha ido mejor en sus dos compromisos lejos de casa. A pesar de que su fútbol fue mucho menos vistoso y que tampoco gozó de las oportunidades que sí pudimos ver en casa frente al Logroñés o UCAM Murcia en sus dos partidos últimos disputados en el Cartagonova, fue capaz de mantener a cero su portería, algo que no ha sabido hacer en Liga en su campo.

En Jumilla han preparado un plan de mejora del césped, aunque para este encuentro no llegará a tiempo. El club ha encontrado en el Ayuntamiento de la localidad el respaldo económico necesario para adecentar la pradera del Uva Monastrell, pero las obras de acondicionamiento arrancarán justo cuando el encuentro de esta jornada ponga su fin.

Se aprovechará la ausencia de partidos entre las jornadas 5 (23 de septiembre) y 8 (14 de octubre) del campeonato de liga de Segunda División B para realizarle el césped un tratamiento especial que consistirá en un escarificado y un pinchado para llevar a cabo a continuación un recebado del terreno de juego y la inclusión de arena de sílice.

De momento, el equipo jumillano no sabe lo que es perder en su campo. Logró el triunfo por la mínima en casa en la primera jornada ante el Talavera por un escaso 1-0 y en la siguiente empató sin goles ante el Recreativo de Huelva.