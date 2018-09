Un técnico con las ideas muy claras

La expulsión de Sergio Maestre en Badajoz ha impedido ver la misma alineación tres jornadas seguidas.

En cuatro jornadas de Liga que se llevan disputadas en Segunda B, el entrenador del Murcia, Manolo Herrero, ha dejado muy claro que no es un técnico ni de pegar bandazos ni de plantear revoluciones domingo tras domingo. De hecho, el preparador de Jaén tiene las ideas tan claras que, de no haber sido por la expulsión de Sergio Maestre en el choque de Badajoz, el jienense habría repetido la misma alineación en Liga durante tres jornadas consecutivas.

Pero además Herrero no se esconde y públicamente reconoce que le está gustando lo que está viendo sobre el campo, motivo por el que a pesar de los tres empates consecutivos, sin contar el de Copa del Rey, han llevado al jefe del banquillo de Nueva Condomina a destapar sus cartas sin permitir que la actual crisis de resultados le haya hecho cambiar la opinión que tenía de su plantilla antes de arrancar la Liga. Aunque al público también le está gustando el manual de estilo de Herrero, su apuesta al menos, a diferencia de los últimos años, no se ha traducido en un carrusel de cambios y variaciones en las primeras jornadas ligueras, ya que el actual preparador grana no tiene pinta de que vaya a variar su 'modus 'operandi'.

Entre la primera jornada, la victoria por 1-2 ante el Sanluqueño; y la segunda, con el empate a cero como locales frente al Villanovense, la única variación en el once titular que realizó Herrero fue táctica, ya que Armando ha sido relegado al banquillo y en el centro del campo se le ha hecho hueco a Corredera. El técnico de Jaén solo necesitó un partido para tomar una decisión. Herrero ha reconocido públicamente que el equipo defiende mejor con Armando, pero la 'alegría' que ha llevado Corredera como faro del equipo para ir llevando luz donde más oscuridad existe, hacen que ahora mismo existan menos dudas que nunca sobre cuál es el equipo ideal para Herrero.

Si en el segundo compromiso liguero la novedad fue Corredera, en el tercero, el empate a cero en el campo del Badajoz, Herrero repitió exactamente el mismo equipo que una semana antes había dejado muy buenas sensaciones en el cero a cero ante el Villanovense. Y muy probablemente se habría repetido el mismo once ante el Recreativo de Huelva, de no ser porque en Badajoz expulsaron a Sergio Maestre y el ex del Badalona no pudo ni vestirse de corto en el empate a dos contra el Recreativo de Huelva.

Ante los onubenses que dirige el exgrana José María Salmerón, la apuesta del entrenador local para gestionar la baja de Maestre fue dar entrada de inicio a otro jugador, Miñano, una sola variación y además obligada para un equipo que, después de varias temporadas, en apenas un mes de competición ya es más o menos reconocible por los espectadores, gracias a que Manolo Herrero tiene muy claro lo que quiere que haga cada uno y quiénes están ahora mismo por delante en la lista de méritos propios.

Mackay llegó para ser el portero titular y Herrero no va a castigarlo por su fallo ante el Recreativo. La defensa no se toca, José Ruiz y Forniés en los laterales, con Charlie Dean y Hugo Álvarez en el eje de la retaguardia. Sergio Maestre se ha ganado el puesto de pivote con Corredera más adelantado, para dejar lugar a continuación en el equipo titular hasta cuatro jugadores de ataque, ya que Héber Pena y Jesús Alfaro como extremos, con Dani Aquino en la media punta y Manel como '9' del equipo es a día de hoy la alineación que más le gusta a un Manolo Herrero que sabe que, después de tres empates, el Murcia necesita una victoria urgente. Y el siguiente duelo, el de la quinta jornada, volverá a ser en Nueva Condomina, ya que el domingo a las doce del mediodía el Ibiza de Chavero visita el coliseo grana en otro encuentro de dos plantillas confeccionadas a golpe de talonario.