García de la Vega: "Sospecho que no le han pagado a la plantilla"

Mauricio García de la Vega ha acudido esta tarde a la redacción de La Opinión para realizar un vídeochat y responder a las preguntas de los aficionados del Real Murcia. El empresario mexicano, quien es el máximo accionista del club tras el fallo del TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo) a pesar de tener prohibida la entrada a la Nueva Condomina, ha explicado todas las dudas de los seguidores granas y ha afirmado con rotundidad que su deseo es sacar al Real Murcia adelante.

García de la Vega repasó su estancia en la capital del Segura y también sus desencuentros con Víctor Gálvez, actual presidente del Murcia, de quien deslizó que "no sé si a día de hoy los jugadores han cobrado julio y agosto, de los empleados sabemos que todavía se le es adeuda la paga 'extra' de diciembre. En esta época del año no es normal que existan retrasos, es época de vacas gordas y no de flacas por lo que, si es verdad, me genera dudas como se está gestionando el club".

El empresario mexicano también recordó sus encuentros con el actual presidente para intentar llegar a un acuerdo. "Le tendí la mano y me reuní con él, íbamos a poner cantidades similares de dinero y su hijo estaría dentro del Consejo. A las dos horas, la misma persona que me llamó para que fuese a Orihuela me dijo que Víctor Gálvez ya no estaba conforme con el trato. Tratar de arreglar la situación ya sobra, se rompió", dijo.

En caso de que Mauricio García de la Vega pudiese retomar el club esta misma temporada, el mexicano aseguró que apostaría "por la continuidad" de la plantilla."Siempre he apostado por la continuidad, cuando llegué en enero apoyé a los que estaban y vamos a respaldar a esta plantilla. Le vamos a exigir triunfos, ya que de nada sirve jugar bien si después no gganamos. Lo que necesitamos es sumar de tres en tres", aseguró.



"No voy a echar a toda la plantilla ni he venido a revolucionar nada. Quiero darle a la afición una ilusión de verdad, con un soporte financiero que nos permita luchar por el ascenso. Si luego quieren seguir haciendo preguntas, me pongo a su disposición. Esperemos que hayan buenos resultados y que vaya todo bien", concluyó García de la Vega en el vídeochat.