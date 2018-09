Fernando: "Hasta el alcalde de mi pueblo me ha llamado para felicitarme"

El ala de ElPozo Murcia Fútbol sala Fernando Aguilera Sancho ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación con motivo de su primera convocatoria con la selección española de para disputar dos amistosos ante Dinamarca la próxima semana.

Además, el jugador fue uno de los artífices de la remontada del conjunto murciano en Santa Coloma con un tanto, a lo que declaró que "durante la pretemporada se trabaja para ayudar al equipo y el sábado fue en forma de gol". Aunque también resaltó que "sufrimos para ganar, Santa Coloma siempre es una pista muy complicada. No estábamos haciendo las cosas tan mal para ir detrás en el marcador, pero supimos sacar esa garra y lograr la remontada. Por lo que viéndolo globalmente hicimos un gran partido".

Respecto a la convocatoria con España, el jugador de Algarinejo, confesó que "ha sido inesperada, porque hay un nivel muy alto y entrar en esa lista es muy, muy difícil", para recordar que "el año pasado me perdí parte de la temporada por lesión y es muy complicado entrar. Me pilló de sorpresa".

En este sentido, Fernando contó cómo recibió la noticia fiel a su carisma andaluz: "Fue mi representante quien me llamó como un loco, que si me había enterado de la noticia. Y estaba recién despierto, empanado€ No me había enterado€ Imagínate, para empezar el lunes y la semana está bastante genial".

Una convocatoria que viene de la mano del nuevo seleccionador nacional, Fede Vidal, por lo que aún más reseñable. "Me siento muy orgulloso, he trabajado muy duro para dejar el año pasado atrás y estoy deseando aprovechar la oportunidad".

Pese a su juventud (nació el 17 de octubre de 1995) este año fue nombrado ´Mejor Jugador Joven del Mundo´ por los Premios FutsalPlanet y sigue sumando reconocimientos. "Si me hubiesen dicho de pequeño todo lo que he conseguido€ al final todos trabajamos para poder un día vestir la camiseta de la Selección y que en tu Club seas un jugador importante. Y los premios son aparte. Tengo grandes compañeros y he tenido grandes entrenadores que me han marcado mucho, desde aquí agradecérselo a ellos porque no hubiera llegado la llamada ni los premios".

El ala recordó que "con 15 o 16 años fui por primera vez con la selección en categorías inferiores y era un puro nervio. Iba desde mi pueblo, de un equipo de Segunda B y creía que no volvería. Una experiencia inolvidable. Y ayer con la noticia fueron las mismas sensaciones".

Respecto a sus compañeros de ElPozo, irá con Miguelín y Álex a esta convocatoria pero reconoce que "todos me están apoyando. El vestuario siempre está con las bromas€ Ayer ya me hicieron pasillo y me dieron por todos lados y en la selección seguro algo me hacen".

Por otro lado, destacó que "hasta el alcalde de Algarinejo, el concejal y medio pueblo me llamaron. Es mi pueblo, me llamó para felicitarme. Es mi sitio, mi pueblo, mis raíces€ y la verdad que me quieren un montón".