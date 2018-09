El Real Murcia, bien al principio y mal al final

El Real Murcia ha empatado en Nueva Condomina ante el Recreativo de Huelva (2-2) en un partido que ha llegado a dominar por dos goles.

La primera parte del Real Murcia ha sido en líneas generales de las que les gusta al público, ya que el conjunto grana ha sido claro dominador del partido hasta el punto de que ha llegado a ponerse con dos goles por delante gracias a los tantos de Alfaro y de Dani Aquino. Con tanta superioridad en el juego y sobre el césped, la peor noticia para los murcianistas ha llegado al filo del descanso, cuando la relajación en la defensa local ha permitido que Caye Quintana marque un gol que ha servido para darle vida a los onubenses pensando en la segunda parte. La superioridad en todas las facetas del Murcia en este primer acto ha estado condicionada por un Recreativo que no ha escondido sus cartas y que se ha protegido con uñas y dientes de las constantes embestidas murcianistas. Así, los extremos Héber Pena y Jesús Alfaro han sido de los más destacados en los primeros cuarenta y cinco minutos.

El paso por vestuarios no ha sido lo mismo.El bajón del gol del Recre lo ha acusado el Murcia en exceso, convirtiendo el duelo en un partido más abierto y donde el rival ha ido cogiendo confianza viendo que los locales no terminaban de cerrar la faena. Así ha llegado la jugada más desgraciada del partido, ya que una cesión de Charlie Dean provocó un garrafal fallo del meta grana, Ian Mackay, quien ha pecado de exceso de confianza hasta el punto de que el balón le ha pasado por debajo del pie para convertirse en uno de los goles más 'tontos' del año. Con el empate a dos en el marcador el choque se ha convertido en un correcalles y el desgaste parece que en esta fase ha pasado más factura a los murcianos que a los onubenses. Tras ir perdiendo por 2-0, el punto que había conseguido rescatar el Recreativo era oro molido para un José María Salmerón que ya no ha dudado a la hora de replegar a sus hombres buscando asegurar el punto fuera como fuera. Y al final es lo que ha sucedido. Las prisas no le han venido bien a un Murcia que, cuando ha querido repetir lo del primer acto, no ha sido capaz de igualar el nivel.