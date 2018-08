'Campeones' en el 3x3 La Ribera

Dos actores de la película Campeones, dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Gutiérrez, participaron en Santiago de la Ribera en el clásico 3x3 La Ribera de baloncesto, organizado por el Marme y el ayuntamiento de San Javier. Con la participación de 94 equipos de diferentes categorías y edades, tanto femeninos como masculinos, el popular torneo se convirtió de nuevo en el punto de encuentro de la canasta regional, como ya es tradicional desde hace veintidós años. Y entre jugadores de todas las edades, alguno de ellos que militan en equipos de LEB Plata y Liga EBA, se encontraban Chema y Casanova, dos de los protagonistas de una de las películas más taquilleras del año basada en las peripecias de un equipo de personas con discapacidad mental. Los dos actores, que veranean en Santiago de la Ribera, fueron agasajados por la organización, que les entregó unos recuerdos.

Bajo un sol de justicia y a orillas del Mar Menor, el campeón absoluto masculino fue el equipo 'Detrás de la soga va el', compuesto por jugadores como Jorge Lledó y Cutillas, ex del Real Murcia en LEB Plata, Quique Navarro (Begastri) y Pedro Ortolano (ex UCAM de EBA). En el resto de categorías los ganadores fueron 'Guerreras MB' y 'Los Makineros' (benjamines), 'Jumpers' y 'Ribera Repipi Team' (minibásket), 'Perezosas en acción' y 'Los Naranjos y La Parra' (infantiles), 'Caemos en oasis' y 'Acho no sé' (promesas), y 'Come in school' (veteranos). Además, los concursos los ganaron Germán García (triples), Paco Alcaraz (tiros libres), y Daniel y Javi (two ball), mientras que el trofeo al más veterano fue para Pedro Pérez y al más joven para Claudia García. Además, el equipo 'Insuflainers' recibió el premio a la fidelidad, ya que ha participado en las veintidós ediciones del campeonato.