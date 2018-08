El Cartagena le abre un expediente disciplinario a Chavero

El caso de Alejandro Chavero se enturbia cada vez más. Tras el comunicado que colgó anoche el futbolista en su cuenta de twitter, explicando su situación personal y criticando la actuación del FC Cartagena, el club le ha abierto un expediente disciplinario. Amparándose en el reglamento interno y en el régimen disciplinario del club, consideran "una infracción muy grave las declaraciones públicas de jugadores que atenten contra la dignidad del club o de alguno de sus miembros".

Por tanto, le aplican una sanción por faltas muy graves, que conlleva una multa de hasta 9.000 euros y una valoración de despido. En el comunicado, la entidad albinegra manifiesta que "es consciente de los problemas familiares del jugador y le concede un periodo de permiso hasta el próximo día 3 de septiembre a las 10.00 horas para atender dichos problemas".

El FC Cartagena "insta tanto al jugador como a su representante a encontrar una solución a su situación contractual, bien a través del pago de su cláusula de rescisión que asciende a 400.000 euros o a través de una negociación con 50.000 euros como punto de partida".

En su comunicado a través de twitter, Alejandro Chavero explicaba su situación personal, la enfermedad de su mujer y su intención de trasladarse a otra ciudad por el bienestar de su familia, y además criticaba a la entidad por no dejarle salir, tal y como pidió el jugador, que tiene contrato en vigor:

"Aquí, en la que es o se supone que es mi casa y por la que lo he dado todo, no se me pone ninguna facilidad, sino todo lo contrario, se quiere hacer caja conmigo, cuando yo al club no le costé nada. Aparte tengo que aguantar a gente que no me respeta y me insulta, haciéndome daño a mí y a mi familia. Espero que la gente entienda mi decisión de querer dejar el club o por lo menos no me falte al respeto", expresaba el futbolista.

Manuel Sánchez Breis expresó inmediatamente a través de twitter que consideraba que el comunicado era "muy injusto" y que "el FC Cartagena ha ayudado en todo a Chavero".

En su comunicado de hoy, el Cartagena pide "una rectificación pública del jugador en las próximas horas tras las desafortunadas declaraciones en las que daña tanto la imagen del club como de una afición que siempre le ha respetado y apoyado durante su estancia en el club".