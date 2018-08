Las 'ventanas FIBA' amenazan con partir al UCAM en pretemporada

Los entrenadores del UCAM Murcia CB en los últimos cursos han tenido que diseñar sus pretemporadas en función de los compromisos internacionales de sus jugadores. Por ejemplo, la pasada campaña, Ibon Navarro tuvo que esperar hasta casi la segunda semana de septiembre para tener a su plantel al completo por los campeonatos continentales de América, Europa y África. En esta ocasión no ocurrirá así porque este verano no se disputan este tipo de compromisos ni tampoco un Mundial, pero sí que hay fijada una semana a mitad del próximo mes reservada para las ya conocidas como 'ventanas FIBA' que amenaza con partir en dos la preparación del equipo que entrenará Javi Juárez, que a principios de octubre no solo inicia la Liga ACB, sino que también se jugará en una eliminatoria a vida o muerte para su participación en la próxima Champions League.

El equipo puede perder hasta cuatro jugadores importantes entre los días 8 y 16 de septiembre, aproximadamente, justo en el ecuador de la preparación, aunque desde el club se está trabajando para 'reducir' el número de componentes que se tengan que marchar con sus selecciones.

Entre los internacionales, Kevin Tumba, quien en los compromisos de finales de junio se lesionó con Bélgica, llegará a la pretemporada el próximo 20 de agosto aún con la necesidad de estar un tiempo sin entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. En su caso ya no existe peligro, ya que Bélgica cayó eliminada en el grupo E. El base Charlon Kloof, sin embargo, sí que tendrá que estar con Holanda, que se metió en la siguiente ronda de clasificación para el Mundial y está en el grupo J. Tiene que jugar frente a Hungría el próximo 14 de septiembre, pero desde el club se está tratando de que no tenga que marcharse esos días. El rumano Emanuel Cate está fuera de 'peligro', ya que su selección no pasó el corte en el grupo D, donde precisamente estaba Holanda. La Gran Bretaña de Ovie Soko, por su parte, también quedó fuera de concurso al ocupar la última plaza del grupo H.

Además, el último fichaje anunciado por el club, el alero serbio Dejan Todorovic, también podría entrar en la convocatoria -ha jugado cinco de los seis partidos de clasificación hasta el momento- para enfrentarse el 13 de septiembre a Grecia.

Hay otros dos jugadores que tendrán muy difícil eludir los compromisos con sus selecciones. El alero Sadiel Rojas tiene en el horizonte el encuentro que jugará la República Dominicana el 13 de septiembre contra Chile, mientras que el pívot Marcos Delía tiene una cita con Argentina el viernes 14 en México.