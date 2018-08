Chavero arremete contra el Cartagena por no dejarlo marchar

El director general del club, Manuel Sánchez Breis, califica de "injusto" el mensaje lanzado por el futbolista a través de las redes sociales

El centrocampista del Fútbol Club Cartagena Alejandro Chavero ha arremetido contra el club por no dejarlo marchar a través de una nota en su cuenta de Twitter. El jugador, quien asegura que ha recibido "insultos" en la citada red social, ha expuesto la causa por la que ha solicitado rescindir su contrato, que es por una enfermedad que sufre su mujer y que necesita ser tratada por un oncólogo. Chavero ha dado todos los detalles del problema que sufre su esposa, que está embarazada de su cuarto hijo.



La nota completa que ha publicado Chavero dice lo siguiente:

"Vistos los insultos y faltas de respeto que me están llegando por redes sociales y la incertidumbre que crea mi situación a los aficionados del F.C. Cartagena, me veo en la obligación de defenderme y explicar lo que ocurre.



1. Siempre que me he puesto la elástica albinegra y he llevado el brazalete y su escudo, lo hice con muchísimo orgullo y siempre intenté dar el máximo de mí. Estuve jugando dos meses casi sin entrenar, mientras mi padre estaba en coma, muriéndose en una cama de hospital por una leucemia, falleció y en vez de quedarme en casa con mi familia a pasar el duelo, estaba jugando en Nueva Condomina, así que no voy a permitir que nadie dude de mi compromiso con este escudo ni llegue a decir que me vendí o otras barbaridades, tomaré acciones legales contra él o ellos.



2. Por otra parte mi situación actual familiar no es muy halagüeña que digamos, tengo a mi mujer embarazada de mi cuarto hijo. Hasta ahí todo perfecto y bonito, muy feliz de esta situación, el problema viene porque mi mujer tiene un quiste municioso con calcificaciones en la cabeza del páncreas. En la primera endoscopia nos dijeron que el líquido que tiene dentro del quiste es moco, lo cual con el tiempo se podía hacer cáncer y hay que quitarlo. Hoy por hoy no se lo pueden quitar debido a su estado, pero en el momento que se lo puedan quitar la operación es muy complicada y el cirujano nos ha dicho que serían seis-siete horas siempre y cuando no hubiesen complicaciones. Y todo esto por qué lo cuento. Tengo la oportunidad de irme a otro club que se haría cargo de su problema, llevándola al doctor Guillem en Valencia, el mejor oncólogo de España. Aquí, en la que es o se supone que es mi casa y por la que lo he dado todo, no se me pone ninguna facilidad, sino todo lo contrario, se quiere hacer caja conmigo, cuando yo al club no le costé nada. Aparte tengo que aguantar a gente que no me respeta y me insulta, haciéndome daño a mí y a mi familia. Espero que la gente entienda mi decisión de querer dejar el club o por lo menos no me falte al respeto.



Por supuesto, estoy dispuesto a dar una rueda de prensa y adjuntar todos los informes médicos que hagan falta para que nadie dude de mi situación.





Voy a ser muy breve. En un año el FC Cartagena ha ayudado en TODO a Chavero. Nota INJUSTA, muy INJUSTA https://t.co/iCZYeru9HS — ManuelSBreis (@manuelSbreis) 12 de agosto de 2018

El futbolista, que, según expuso el club, ha lanzado un órdago al club. Por su reacción en Twitter y la posterior respuesta dada por el director general, Manuel Sánchez Breis, parece difícil que las posturas tengan un acercamiento en las próximas horas.El mensaje de Sánchez Breis ha sido claro y contundente:Por tanto, todo apunta a que en los próximos días, después del paso dado por Chavero de exponer públicamente las razones por las que quiere irse del Cartagena, el club se verá obligado a rescindir su contrato.