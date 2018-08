Primera derrota de la era Munúa

Aketxe, con otro doblete, y el canterano Jesús Carrillo vuelven a deslumbrar en la antepenúltima cita antes del inicio liguero.

Después de una serie de un empate y dos triunfos esta pretemporada, el Cartagena, entrenado por el uruguayo Gustavo Munúa, cayó por primera vez este verano. El conjunto saudí, el Al-Fahya, remontó una desventaja de dos goles en el tramo final para llevarse el triunfo en un duelo disputado en Pinatar Arena. Un imparable Aketxe había dado a los albinegros una ventaja de dos goles al descanso, aunque la superioridad en el marcador no era tal sobre el terreno de juego. Con los cambios, el Cartagena bajó su nivel, sobre todo en defensa, y los asiáticos lo aprovecharon para llevarse el triunfo.

La presión alta del Al-Fahya hizo estragos en el conjunto albinegro, que insistía en sacar la pelota desde atrás. Gustavo Munúa no variaba su plan de juego a pesar de los problemas de la zaga para romper la primera línea de presión. De hecho, un par de errores de Álvaro Queijeiro en la medular provocaron las dos primeras ocasiones de los saudíes.

El ex del Deportivo aprovechaba la ausencia de Chavero (que sigue sin entrar en la convocatoria, al igual que Rubén Cruz) para ser titular. Sin embargo, tanto él como el brasileño Paim están un poco perdidos en el equipo. El gallego, por su enorme cantidad de imprecisiones, y el mediapunta, porque hasta el momento pasa desapercibido en el juego.

Aunque el Al-Fahya llevaba la iniciativa y empujaba a los de Munúa contra su área, Aketxe rompió los esquemas en la primera ocasión que tuvo. El bilbaíno agradeció un regalo del defensor en campo propio para recortar y tirar cruzado. Era su cuarto tanto en apenas tres partidos.

Tras el paso por los vestuarios, Munúa efectuó ocho cambios. Entre ellos, el ex murcianista Pedro Orfila, que debutaba con la camiseta del Cartagena con una actuación intermitente. No así Elady Zorrilla, que estaba en la convocatoria del uruguayo, pero que no estaba preparado para tener minutos aún después de su precipitado fichaje.

Tras sustituir al debutante Mario, el portugués Joao Costa demostró sus credenciales con una soberbia parada a un disparo del colombiano Danilo Moreno. De la intervención del guardameta albinegro se pasó al segundo tanto del cuadro de Gustavo Munúa, un gol que anotó, como no podía ser de otra manera, el 'killer', Isaac Aketxe. El vasco no entiende de amistosos, y está llegando al inicio de liga en un estado de forma espectacular. Todo lo que toca lo convierte en gol. Le llegó un centro desde la izquierda del canterano Damián, y sin bajarla al suelo, introdujo la pelota en el fondo de las mallas.

El conjunto saudí recortó distancias gracias a un calamitoso error de Pedro Orfila, de los que no se puede permitir cuando comience la temporada. En lugar de despejar, le sirvió un balón en bandeja a Buhaimed, que anotó el tanto.

El que sigue deslumbrando es Jesús Carrillo, el canterano que ha llegado al filial procedente del Albacete. Con su habilidad y su clarividencia en la mediapunta llevo las riendas del equipo en el segundo tiempo.

Aunque todo parecía encaminado hacia la victoria del Cartagena, otro despiste provocó el gol del empate, a cargo de Naldo, en el minuto 76. Y cinco minutos más tarde, Giovanni Moreno le ganó la espalda a la defensa y enganchó el esférico para batir al guardameta Costa y romper la racha inicial de Munúa en el banquillo albinegro.