Miguel Ángel López defiende su corona sin partir entre los favoritos

El murciano Miguel Ángel López Nicolás, actual campeón de Europa de 20 kilómetros marcha, considera que los cuatro españoles que compiten hoy en los Europeos de Berlín tienen «opciones de medalla».

«Vengo bien preparado. Sé que esta temporada todavía no ha sacado el fruto del trabajo que llevo haciendo, ojalá que salga aquí, pero los cuatro tenemos opciones de medalla», señaló López, que comparte entrenamientos con el extremeño Álvaro Martín, reciente campeón de España de 10.000 metros marcha en Getafe.

«Entrenar junto a Álvaro (con el ciezano José Antonio Carrillo) es importante porque es un atleta que viene subiendo y eso me obliga a superarme», señaló el campeón de Europa y del mundo. Por primera vez desde que hace cuatro años el atleta de Llano de Brujas ganó el oro en Zurich, los focos no están centrados en él. Además, en las dos últimas temporadas, como admitió en una entrevista a este diario, las «cosas no han salido como esperaba», una trayectoria que espera enderezar hoy, a partir de las 10.55 horas, en una prueba donde parte con la octava marca.

Álvaro Martín, por su parte, coincidió con López en las posibilidades de medalla que tienen los cuatro españoles y expresó sus esperanzas de que «al menos alguno esté en el podio». «Hay una larga tradición española en esta prueba y ojalá que podamos continuarla. Hemos hecho una buena preparación en Navacerrada (Madrid) y para mí es un orgullo trabajar con Miguel Ángel, que es técnicamente el mejor del mundo».