Elady: "Prefiero ganar menos y estar tranquilo"

Elady Zorrilla ya forma parte de la plantilla del FC Cartagena, y pronto se le verá vestido de corto con la camiseta albinegra. El fichaje más inesperado del verano declaró en su presentación en el Cartagonova que «es una decisión difícil» la de irse al eterno rival, sobre todo por la cantidad de amigos que deja en La Nueva Condomina: «Yo no quería hacer las cosas así por mi pasado murcianista. No quería que la gente me pusiera como me están poniendo», comentó Elady, que ha firmado por el Cartagena tras un breve paso por la liga polaca.

El jienense reconoce que firmó por el KS Cracovia a finales de junio por la alta ficha que le ofrecían: «Yo en el fútbol nunca he ganado dinero. Vengo de equipos muy humildes, de Tercera. Llevo jugando en el fútbol profesional tres o cuatro años, y en Polonia mi representante sacó el contrato de mi vida», dijo. De modo que expresó su arrepentimiento por dejarse «guiar por el dinero sin pensar en la felicidad». «Yo en Polonia no era feliz, necesito estar rodeado de mi gente. El dinero no es la prioridad», señaló el futbolista.

Según el director general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, ya habían contactado con el jugador al finalizar la pasada temporada, pero prefirió marcharse a Polonia. La difícil adaptación de Elady al KS Cracovia, con el que apenas ha jugado un par de partidos, ha sido la causa de su fichaje por el Cartagena. «El lunes, al término del partido contra el Granada, recibí un mensaje de su representante para decirme que el futbolista no se encontraba bien en Polonia. Y en 48 horas hemos cerrado la operación», comentó Breis.

Elady deja claro que abandonó el Real Murcia porque le ofrecían cobrar la mitad de su ficha para continuar en el club: «Yo me fui porque se me rebajaba el sueldo, si no, ahora estaría en el Real Murcia». El futbolista compara la situación de ambos clubes y dice sentirse tranquilo por la estabilidad económica e institucional del FC Cartagena: «Sé que aquí problemas de pagos no va a haber. Prefiero ganar un poquito menos y estar tranquilo que estar pasando por lo que se pasó el año pasado», apuntó Elady.

De hecho, el extremo de La Puerta de Segura entiende que su bajo rendimiento durante el tramo final del el curso pasado se debe, en gran parte, a los impagos y a los problemas económicos del club: «Lo pasé muy mal. Mucha culpa de la segunda vuelta que hice fue por eso».

Aunque ha disputado dos encuentros oficiales con el KS Cracovia, Elady asume que llega con peor ritmo de competición porque «allí se trabaja de manera diferente». «El fútbol español está a años luz del fútbol de otros países. Me pareció mucho más profesional el fútbol en Segunda B que lo que vi allí», comentó.