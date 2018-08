Mauricio García, al contraataque

El archenero Antonio Perea se deja ver con el presidente grana en Pinatar Arena.

Mauricio García de la Vega está preparando el contraataque. Después de verse respaldado por la resolución del Consejo Superior de Deportes que le reconoce ser el propietario del 84% de las acciones que estaban en poder de Corporación Emérita Augusta, de Raúl Moro Martín, el empresario mexicano no ha aparecido públicamente, pero sí que está trabajando en una serie de medidas legales encaminadas a recuperar el control absoluto del club.

Según confirmó a esta Redacción, está diseñando junto a sus abogados las medidas que va a poner en marcha en las próximas horas, ya que considera que el «ocupa» es Víctor Gálvez y no él, que tiene el respaldo legal después de las resoluciones tanto del Tribunal de Arbitraje Deportivo como del CSD. El mexicano no va a desvelar la estrategia que va a seguir, aunque sí ha declarado que próximamente lanzará un comunicado de prensa para informar a los aficionados.

Mientras tanto, Gálvez no piensa dar su brazo a torcer. Pese a que el CSD puede pedir su inhabilitación por desobediencia, el empresario oriolano ya dejó claro en su rueda de prensa del miércoles que no dejará el poder: «Tendrá que hacerlo por encima de mi cadáver», dijo en alusión directa a De la Vega. El presidente grana, quien ayer estuvo en San Pedro del Pinatar viendo al equipo en el amistoso ante el Jumilla, afirmó también que solo acatará la sentencia de un juzgado, ya que considera que la escritura de compraventa que firmó con Raúl Moro es la única que tiene validez. «Estoy aquí para hacerte la vida imposible, y no vas a entrar en este club nunca, tendrás que entrar por encima de mi cadáver, si no, no vas a pasar», afirmó el oriolano, que está desafiando al CSD con su postura, además de emplazar a Mauricio García a que participe en la ampliación de capital que se abrirá el próximo 4 de septiembre y que tendrá como objetivo recaudar 18 millones de euros.

Gálvez, asimismo, se dejó ver ayer en Pinatar Arena acompañado por Antonio Perea, el empresario archenero que en más de una ocasión afirmó tener el apoyo de varios fondos de inversión para comprar el club a Jesús Samper. Sin embargo, en ningún momento llegó a dar el paso definitivo, apareciendo y desapareciendo para dejar en papel mojado sus intenciones.

Según ha podido saber esta Redacción, Perea tomará protagonismo en breve en el Consejo de Administración del Real Murcia. De hecho, Gálvez ya ha hablado varias veces públicamente de Perea, señalando que el archenero había desbloqueado situaciones comprometidas para la entidad.

Raúl Moro, 'desaparecido'

Por contra, quien no aparece pese al revés sufrido por el TAS es Raúl Moro. El expresidente grana, quien era aficionado a lanzar mensajes públicos en las redes sociales, no ha hecho ningún tipo de comentario en su cuenta personal en Twitter. Desde el pasado 28 de julio está 'desaparecido' en la popular red social, sin pronunciarse sobre los últimos movimientos.